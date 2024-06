Domácí začali lépe a soupeři míč často nepouštěli. Po přihrávce Šmída přestřelil Lukavský. Za několik okamžiků si tato dvojice souhru zopakovala a tentokrát už se nejlepší střelec Komárova nemýlil. Před odchodem do kabin zachytil nebezpečně rozehraný přímý kop brankář domácích Lorenz.

Po změně stran tvrdě pálil Břížďala, jenž se poprvé po zranění vrátil do základní sestavy Středočechů. „Cítil jsem se dobře, achilovka držela a kluci mi na hřišti dost pomohli. Samozřejmě v druhé půli už to tolik neběhalo, ale to je s mojí aktuální fyzičkou pochopitelné,“ prozradil komárovský středopolař.

Hostující Slavoj se vzápětí dostal do protiútoku a po centru z pravého křídla hlavou vyrovnal Kordík. Tomu hned v následující příležitosti přistál na hlavě další míč a obrat byl na světě. Zaskočení fotbalisté domácího týmu se hnali za vyrovnáním, po nákopu Břížďaly hlavičkoval mimo Klimeš. Gólový pokus Lukavského zvládl mimo tři tyče vytěsnit hostující gólman Beránek.

Nevyužité příležitosti mohly Komárov brzy mrzet. Kordík se uvolnil za vápnem a hezkou obalovačkou na zadní tyč zkompletoval hattrick. Krátce poté po kombinaci Nedavašky a Lukavského snížil Lehedza. „Myslím si, že jsme se trochu uspokojili s vedením, přestali jsme hrát a vypadli jsme z tempa. Naopak Krumlov hrál o život (záchranu), takže do toho šlápli a jeli na krev. Po vyrovnávacím gólu je to samozřejmě nakoplo ještě víc. I v druhé půli jsme měli pár větších šancí, ale ty jsme neproměnili, naopak Krumlovu tam spadlo všechno,“ popsal Břížďala.

V závěru mohl vyrovnat Klimeš, tváří v tvář brankáři ale zvolil razantní zakončení a trefil jen Beránka. Komárov sice padl 2:3, s ročníkem ale může být spokojený. Sedmé místo v divizi se ziskem 42 bodů znamená nejlepší umístění v historii klubu. „Osobně mám smíšené pocity kvůli mému dlouhodobějšímu zranění, ale jinak za tým bych řekl, že je to povedená sezona, krásné 7. místo. Z týmu jsem celou sezonu cítil sílu a chuť vyhrávat. Mnohem důležitější je ale pro mě, že jsme dobrá parta a doufám, že to tak i do další sezony zůstane,“ dodal Břížďala.

Komárov - Český Krumlov 2:3 (1:0)

Branky: 25. Lukavský, 80. Lehedza - 63., 69. a 77. Kordík. Rozhodčí: Havránek - Šiška, Mazanec. Diváci: 146.

Komárov: Lorenz - Ženíšek (75. Suchý), Pužík, Lang - Klimeš (90. Nedvěd Matyáš), Nedavaška, Soukup, Břížďala, Šmíd (43. Nový) - Lukavský, Lehedza (90. Zítek).

Český Krumlov: Beránek - Gelnar, Matuška J. (90. Lach), Matějíček (67. Kubát), Švec, Bauer (58. Matuška O.), Trmal, Trapl (67. Šindelář), Kolář, Polanský (90. Kabele), Kordík.