Po sobotních výsledcích fotbalové divize A bylo jasné, že rezerva Domažlic bude chtít opustit sestupové pozice. Její výkon sice nebyl tak kvalitní, Hořovice ale srazila červená karta a penalta. I přes to se hosté nevzdali a na horké půdě v závěru vystřelil zlatý bod Šíma.

Domažlice B - Hořovice 1:1. | Foto: Vojtěch Fairaisl

Vypadalo to jako snový vstup pro hořovické fotbalisty. Po chybné přihrávce domácích se za míčem hnal Čapek, postrčil si ho kolem vyběhnutého brankáře a spadl. Píšťalka ale zůstala němá a hostující útočník mohl zpytovat svědomí. „Očekávali jsme, že nás v Domažlicích nebude čekat lehký zápas, což se potvrdilo. Do první půle jsme vstoupili aktivně a po chybné rozehrávce domácích se dostal do šance Čápa, který před sebou měl už jen prázdnou bránu, ale po očekávaném kontaktu s brankářem se rozhodl spadnout. Soupeři dělalo v rozehrávce problém naše napadání, které vedlo k několika dalším šancím, které vyvrcholily v gól Lukyho (Lukáš Puchmertl, pozn. red.), který nebyl rozhodčím uznán z důvodu sporného faulu,“ mrzí hořovického záložníka Štěpána Šímu.

Ještě před neuznaným gólem ve stoprocentní šanci selhaly Domažlice, osamocený útočník střílel nepřesně. Těsně před poločasovým hvizdem se Hořovice dostaly do problému. „Na konci poločasu rozhodčí odpískal faul Čápy a rozhodl se mu dát přinejmenším přísnou druhou žlutou kartu,“ říka Šíma.

Ani v početní výhodě si ale Domažlice nevytvořily velký tlak. Jedinou jejich šancí byl pokutový kop, který rozhodčí odpískal za faul Puchmertla. Hostům se to nelíbilo, reklamovali, že k přestupku došlo mimo pokutové území, ale to na verdiktu nic nezměnilo.

„Do druhého poločasu jsme nastupovali v deseti hráčích, ale ani přes tento handicap jsme soupeře, díky organizované a bojovné hře, nepouštěli do vážnějších šancí. Po průniku u lajny a následném pádu domácího hráče byla odpískána penalta, ze které Domažlice skórovaly. Po tomto gólu jsme se nevzdali a soupeře i v deseti tlačili a vytvářeli si šance. Za zmínku stojí hlavně pěkná střela Maryho, která těsně minula bránu,“ hodnotí vstup do druhého dějství Štěpán Šíma.

Obzvlášť posledních deset minut se Domažlice v podstatě jen bránily a strachovaly se o výsledek. „Ke konci zápasu náš tlak narůstal a vůle vybojovat bod nám přinesla nakonec vyrovnání v 90. minutě, kdy jsem se prosadil po skvěle vráceném centru od Martina Kušky do malého vápna. Tento víkend jsem se chytil dvěma góly za Kapry (Štěpán mimo jiné hraje Strahovskou fotbalovou ligu za tým Soubor gymnaziálních kapromilů VŠSK PedF UK, pozn. red.) a díky nabranému sebevědomí ve Strahovské lize jsem neustále věřil ve svůj první divizní gól, který nakonec přišel. V zápase jsme dokázali, že stojíme jeden za druhým a díky tomu jsme schopni vyrovnat se téměř komukoliv,“ věří ve svůj tým Šíma.

V úplném závěru mohl pro Hořovice tři body uloupit Bašík, jeho projektil sice skončil v brance, ale gól nebyl uznán kvůli jasnému faulu. Vzhledem k průběhu zápasu jsou hosté s bodem spokojení a v dalším kole je v domácím prostředí čekají Katovice.

Domažlice B - Hořovice 1:1 (0:0). Branky: 69. Aubrecht (PK) - 90. Šíma. Rozhodčí: Izugrafov - Eibl, Cigáň. ŽK: 4:4. ČK: 0:1. Diváků: 100.

Hořovice: Beran - Hlídek, Puchmertl, Kuška, Smetana, Mareš, Vostárek, Bělohlávek (79. Bašík), Landa (46. Šíma), Čapek, Záluský.