Od prvních minut to byli právě hosté, kdo měl více ze hry. Landa se opřel do míče na vápně a nastřelil tyčku. „Řekl bych, že jsme měli celkem převahu po celý zápas. Vytvářeli jsme si více šancí nebo zakončení hned od začátku. Bylo to jen o tom, jestli se nám je podaří proměnit. Naštěstí jsme si hned v úvodu pomohli standardkou,“ komentoval průběh duelu střelec úvodní branky Lukáš Puchmertl.

Po Hlídkově rohovém kopu se právě on dostal do zakončení a nechytatelně poslal Středočechy do vedení. „Dobře kopnutý roh. Naštěstí hráč na první tyči podskočil míč a já do toho vletěl levačkou. Žádný hezký gól, ale hned ze začátku nás zklidnil,“ komentoval autor branky úvodní trefu zápasu.

Po gólu na 0:1 se hezkou akcí předvedli i domácí. Hlavičce Martina Kynkora ale chyběla razance a Koten ji s přehledem udržel v rukavicích. Po odehrané půlhodince síť za Provazníkem rozvlnil Wacker, ale kvůli zdviženému praporku pomezního zůstalo skóre beze změny.

Krátce po návratu z kabin trefil tyčku i katovický Kadula. Tlak domácích ale skončil a do zakončení se naopak hnaly Hořovice. Vostárkovi nejprve vystavil stopku brankář Provazník, ale za necelé dvě minuty si s přihrávkou od Wackera hořovický středopolař poradil o poznání lépe. Katovického gólmana výstavně přehodil a navýšil tak vedení svého týmu.

Ve zbývající části utkání ještě nebezpečně střílel Záluský a hlavičkoval Puchmertl, ani jedno zakončení ale nemělo gólové parametry a tak stav zůstal do závěrečného hvizdu nezměněn.

Hořovice stejně jako na podzim poráží Katovice 2:0 a oba duely otevřel gólem Lukš Puchmertl. V příští sezóně se mu to ale určitě nepovede, protože Katovice z důvodu velikého odchodu hráčů přihlásí pouze I. A třídu.

„Abych řekl pravdu, obě informace jsou pro mě novinkou. Zápasy si většinou nepamatuju. Takže jsem to ani před utkáním neměl v hlavě, že se mi proti nim podařilo skórovat. A jestli Katovice nepřihlásí divizi příští rok nějak neřeším. Pro Hořovice možná dobrá zpráva, že ubyde soupeř, za kterým se jezdí taková dálka. Každopádně Katovicím přeju, ať se jim v nižších soutěžích daří,“ vzkázal Puchmertl.

Katovice - Hořovice 0:2 (0:1)

Branky: 9. Puchmertl, 56. Vostárek. Rozhodčí: Štípek - Wulkan, Klátil. Diváci: 175.

Hořovice: Koten - Hlídek, Kuška, Puchmertl, Landa - Mareš, Vostárek, Wacker (68. Bašík) - Smetana (85. Kalina), Königsmark (46. Bělohlávek), Záluský (88. Buben).

Autor: Vojtěch Fairaisl