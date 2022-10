Je to tak, bohužel stává se to dost často, že nám úvod utkání ulétne. Pak to trvá cca patnáct minut, než se z toho vyhrabeme.

Určitě vám nebylo dobře po druhém gólu hostů…

Inkasovat v posledních vteřinách prvního poločasu takto laciný gól je rána do vazu. V ten moment se mi vkrádaly myšlenky na debakl s Lomem.

Byl hodně důležitý snižující gól Marka Hlavatého?

Něco jsme o přestávce změnili a řekli si, že se pokusíme rychle vstřelit branku. Tentokrát se to povedlo. První branka byla rozhodující pro následný obrat.

Zažil jste už někdy takových snových dvanáct minut?

Něco podobného se nám povedlo s Doubravkou, i když tam se jednalo o závěr utkání. Upřímně, raději bych získával tři body klidnějším způsobem… (úsměv).

Aritma byla hodně zaskočená, zmátořili se až ke konci, kdy jste měli i štěstí, na druhou stranu jste nedotáhli některé protiútoky do konce…

Soupeř zřejmě ztratil pokoru a už se do utkání nedokázal vrátit, i když v závěru jsme měli štěstí. Poslali tam vysoké hráče a hrozili hlavně z nakopávaných míčů. Myslím, že smůly jsme si vybrali dost. Na řešení brejkových situací musíme stále pracovat, protože v našem způsobu hry jsou důležité pro vývoj každého zápasu.

Už podruhé Komárov takto skvěle otočil zápas, o čem to svědčí?

Svědčí to o tom, že máme bojovné srdce a nevzdáváme se ani za nepříznivého stavu. Ne vždy to musí vyjít, ale s každým se dá hrát. Jde jen o to vyvarovat se zbytečných chyb a soupeři to neusnadňovat. Potom nás to stojí spoustu sil a nás na lavičce i nervů. Diváci si ovšem přijdou na své a jsou spokojení… (úsměv).