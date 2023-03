Po porážce v derby v Komárově se hořovičtí fotbalisté zaskvěli na domácí půdě, když sestřelili vedoucí celek divizní skupiny A Sokol Lom v poměru 4:1.

Hořovice zdolaly v divizi Lom. | Foto: Michaela Krobová

JAN BEŽÓ, VOJTĚCH FAIRAISL

Lom je nepříjemný soupeř, na něhož se hořovickému celku ale celkem daří. Hrálo se na umělé trávě. „Na umělce trénujeme, takže to možná malá výhoda pro nás byla, ale jak se říká, hřiště bylo pro obě strany stejné,“ uvedl pozdější hořovický hrdina Filip Čapek. Hosté svou kvalitu potvrzovali od začátku, hned ve 2. minutě musel nepříjemnou hlavičku na roh vyrazit Michael Frýdl, který si zapsal první minuty v hořovickém dresu v soutěžním utkání.

„Lom byl až do naší první branky lepším celkem, hlavně díky skvělé práci na balónu nás přehrával,“ uznal vytáhlý útočník Hořovic. Hrálo se většinou na domácí polovině, ale většina střel šla mimo nebo je zblokovala obrana. Do útoku se hořovičtí hráči dostávali zřídka, ale ve 36. minutě si po faulu na Wackera rychle narazil Mareš s Vostárkem. Mareš poslal centr do vápna, míč sklepl Puchmertl k Čapkovi a ten střelou z první vymetl šibenici – 1:0. „Můj první gól byl po standardní situaci, kdy mi Puchmy výborně sklepl balon a já jsem možná až neočekávaně trefil balon z první levou do šibenice,“ popsal radostnou událost.

Netrvalo dlouho a hosté srovnali skóre. Hráč Lomu se po kličce dostal do vápna, nahrál pod sebe na osamoceného Patrika Schramhausera a ten v 39. minutě vyrovnal na 1:1. Těsně před poločasem vypíchl Čapek balon přímo k Wackerovi a ten střelu poslal po zemi k tyči – 2:1.

Hořovice se snažily ve druhé půli zvýšit tempo zápasu, hosté se těžko dostávali do nebezpečných zakončení. V 56. minutě přišel zlom zápasu. Po ztrátě jednoho z hostů postupoval Čapek do protiútoku. Všiml si, že gólman Lomu je venku z brány a rozhodl se z více než třiceti metrů vystřelit. Míč za pomoci tyčky skončil v brance – 3:1. „Takový gól už asi nikdy v životě nedám. soupeř pokazil rozehrávku na půlce a mně se naskytla myšlenka, že hrajeme po větru. Gólman byl venku, tak jsem zkusil ho z poloviny hřiště přehodit a i za pomocí tyče to vyšlo,“ usmíval se Čapek.

Hosté si pak vytvořili několik šancí, za zmínku stojí dvě. Nejprve Frýdl vyběhl proti útočníkovi, ten mu udělal kličku a míč zastavil na brankové čáře Puchmertl. Poté hořovický gólman podržel tým dobrým zákrokem proti prudké střele.

Třešničkou na dortu byl čtvrtý gól, kdy Hlídek poslal do úniku Mareše, ten zachoval chladnou hlavu a zpečetil domácí výhru – 4:1. „Určitě je to cenný skalp, ale na Lom umíme. Od té doby, co působím v A týmu, mám s nimi bilanci 3:0. Určitě jsou to důležité tři body do nášlapné tabulky,“ dodal Filip Čapek.

Podobný výkon musí ale Hořovice podat v sobotu na hřišti Horní Břízy. Ta se sice nachází na posledním místě, ale na jaře se zvedla a soupeře trápí. Výkop utkání je v 16:30.

Hořovice – Lom 4:1 (2:1)

Branky: 36. a 56. Čapek, 45. Wacker, 88. Mareš - 39. Schramhauser.

Rozhodčí: Talpáš, Melničuk, Šmat.

ŽK: Kuška, Königsmark – Škrleta.

Diváci: 80.

SK Hořovice: Frýdl, Smetana, Hlídek, Puchmertl, Kuška, Mareš, Záluský, Wacker (84. Veselý), Vostárek, Landa (53. Š. Šíma), Čapek (73. Königsmark). Trenér: Ivan Pihávek.

