/VIDEO/ Poslední domácí zápas podzimní části Fortuna Divize A odehráli fotbalisté Hořovic na umělé trávě. Soupeřem jim byl soused v tabulce Jindřichův Hradec, který měl před zápasem o pouhý bod méně. Strašákem byl ale hostující útočník Votava, jenž je se dvanácti trefami nejlepším střelcem soutěže.

Hořovice porazily Jindřichův Hradec těsně 1:0. | Foto: Vojtěch Fairaisl

Začátek vyšel o mnoho lépe domácím. Ti měli v prvních minutách hned několik šancí, řada z nich pramenila z chyb hostujících obránců. Nejprve střílel Záluský, v šanci byl po rohovém kopu Puchmertl, ale mířil nad. V obrovské příležitosti vystavil stopku Čapkovi hostující brankář Cettl. Čapek měl na konci poločasu ještě jednu velkou možnost otevřít účet zápasu, ale prováhal správný moment na střelu.

„Začali jsme podle mě poměrně dobře. Na začátku zápasu jsme si vytvořili nějaké šance, respektive soupeř nám v tom občas trošku pomohl. Bohužel nás to trápí celý podzim, neproměňujeme šance a zvlášť doma si myslím, že bychom je proměňovat měli. Pak se síly trošku vyrovnaly a první poločas skončil bez branek. Takový náš klasický domácí zápas, kdy si na začátku utkání vytvoříme nějaké šance, hrajeme podle mě lépe, ale neproměníme je a soupeř se pak dostane více do hry a my časem nervózníme,“ komentuje vývoj utkání jediný střelec Lukáš Puchmertl.

Po změně stran byla hra vyrovnaná, první větší šanci zneškodnil Koten. Poté byl po druhé žluté kartě vyloučen hostující Rejthar a Hořovice měly přes půl hodiny na vstřelení branky. O to se nejprve po centru Mareše snažil Čapek, ale míč hlavou tečoval jen těsně mimo tři tyče.

Gól visel ve vzduchu a v 71. minutě se domácí fanoušci dočkali. Na Hlídkův rohový kop si naskočil Puchmertl a brankáři nedal sebemenší šanci. „Jsem rád, myslím si, že bych měl dávat víc gólů než dávám. Povedlo se mi to akorát v minulém zápase a dneska. Už jsem si říkal, že je na čase, abych taky začal proměňovat šance. Byl tam dobře kopnutý roh od Hlíďase a to asi nešlo nedat, musel jsem to dát. Je to důležité, když nedáváme góly ze hry, abychom si pomohli standardkama, což se nám v posledních zápasech daří,“ těší Puchmertla.

Poslední zápas čeká Hořovice na venkovním hřišti proti rezervě Příbrami. „Jedeme si pro tři body,“ dodal sebevědomě Puchmertl.

Hořovice - Jindřichův Hradec 1:0 (0:0). Branka: 72. Puchmertl. ČK: 60. Rejthar (Jindřichův Hradec). Rozhodčí: Kastl - Šiška, Schveinert. Diváků: 100.

Hořovice: Beran - Hlídek, Puchmertl, Kuška, Smetana - Landa, Mareš, Bělohlávek - Záluský (86. Kalina), Šíma (52. Sarvaš), Čapek (81. Kos).