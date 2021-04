„Nižší fotbalové soutěže by se v této sezoně přece jenom mohly dohrát, byť ve zkráceném formátu,“ uvedl doslova vysoký svazový funkcionář. Fotbalisté tak zavětřili možnost ještě v této sezoně proběhnout se po trávníku a kopnout si do míče.

Situaci sondují i v divizních týmech, které berounský okres zastupují v divizní skupině A. V Českém lvu-Unionu Beroun navíc změnili na konci března sekretáře, kterým je nově Štěpán Beránek. Tým z berounského ostrova je po dosud odehrané části soutěže na třináctém místě, přičemž má jeden zápas k dobru.

Jelikož je v rozpise soutěže uvedeno, že k řádnému ukončení soutěže je nutno mít odehráno nejméně padesát procent utkání, musel by berounský tým odehrát nejméně osm zápasů. Je to vůbec reálné? „Já si myslím, že vždy je reálné něco stihnout, ale pokud situace nedovolí, tak nic nedohrajeme,“ vyřkl jasný vzkaz záložník ČLU David Soukup.

Hůře než Beroun jsou na tom Hořovice. Celek modrobílých má na svém kontě pouhé tři body a je na předposledním místě tabulky. Hořovičtí příznivci by možná spíš přivítali nedohrání soutěže a udržení divize, už vzhledem k tomu, že jim dorůstá silná generace dorostenců.

Ale z Hořovic zazněl před nedávnem v rozhovoru trenéra Petra Himla pro Deník, že by chtěli konečně hrát. Tudíž je třeba být připraveni. „Myslím, že tohle je poslední reálný termín, kdy by se aspoň půlka sezony dala dohrát. Nicméně jsem skeptický, že by vláda opatření rozvolnila a soutěž by se stihla dohrát,“ krčí však rameny hořovický Vojtěch Zítek.

Pokud by vláda uvolnila soutěže, je tu otázka trénovanosti týmů, když se defacto nedalo společně trénovat, pouze samostatně. „Určitě by bylo fajn nějaký čas trénovat. Ale když bude potřeba, tak rád naskočím do zápasu,“ pousmál se David Soukup. „Věřím, že většina spoluhráčů se připravuje a udržuje v kondici, ale já konkrétně neměl míč u nohy čtyři měsíce. Určitě by to nějaký čas na přípravu chtělo,“ řekl Vojtěch Zítek.

I při vynucené pauze je však o fotbalové dění zájem. Zítek je totiž jedním z jedenácti fotbalistů z berounského okresu ucházejících se o titul nejpopulárnějšího fotbalisty. Do ankety můžete hlasovat na webu Berounského deníku.