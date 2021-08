ČLU Beroun – Přeštice 1:4 (1:4)

Hosté byli v utkání favoritem, na úvodní gól Přeštic dokázali domácí odpovědět proměněnou penaltou Lhotkou. Jenže brzy se prosadil Mudra a hosté navýšili do půle skóre na 1:4. To zůstalo na ukazateli skóre i po skončení utkání a Přeštice si nadělily tři body jako další dárek k letošnímu stoletému výročí.

Branky: 15. Lhotka PK - 9. Böhm, 18. a 37. Mudra, 45. Arzberger. Rozhodčí: Flade, Plzák, Kyncl. ŽK: Pošmurný – Rojík, Mudra, Böhm, Vacovský. ČK: 67. Mil. Novák (ČLU). Diváků: 100. Český lev-Union Beroun: Šebek, Počta D., Pošmurný (46. Tarhaj), Pelikán, Soukup, Landa, Pipiška (71. Poslední), Novák, Lacina, Lhotka, Bednárik (54. Sabou). Trenér: Lacina.

Hořovice – Jindřichův Hradec 1:4 (1:0)

Domácím se podařilo otevřít brzy skóre, když si střela Kušky v šesté minutě našla cestu do sítě. Hosty to však neotřáslo a drali se do příležitostí, proměnit se jim žádnou do poločase nepodařilo. Jihočeši začali dávat góly až po obrátce a o jejich vítězství rozhodly tři góly během dvanácti minut.

Branky: 6. Kuška – 65. Cetl, 70. Toman, 77. Votava (PK), 87. Strejček. Rozhodčí: Bohata, Linhart, Martínek. ŽK: Klimeš, Jar. Novák – Šmíd. Diváků: 120. SK Hořovice: Novák, Smetana (88. Hlídek), Kraus, Mihálik, Kuška, Mareš (88. Vyšín), Bělohlávek (46. Záluský), Königsmark, Pyšek, Bašík (36. Majid), Klimeš (70. Zítek). Trenér: Himl.