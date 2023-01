Jak jste v klubu vyhodnotili podzimní část sezony?

Áčko je po podzimu „mírně“ optimistické. Když se podíváme na tabulku, tak je jasné, že byť můžeme být spokojeni s bodovým ziskem vzhledem k minulým sezonám, tak v současné době nemá tým nic jistého a jaro bude extrémně náročné pro udržení v soutěži.

Kdy jste začali s přípravou a jaká bude její náplň?

Jarní část přípravy začala 4. ledna na naší umělé trávě. Základní část přípravy je jako každá jiná, a to herně kondiční. V určité části přípravy přijdou bloky pro taktickou část.

Připravili jste v rámci přípravy něco speciálního?

Nic speciálního jsme nepřipravovali. Kluci si odpočinuli a teď do toho „šlapou“ a využívají každou minutu tréninkové jednotky. Měli jsme ještě v prosinci určitý počet dobrovolných tréninkových jednotek a jsme rádi, jak k tomu hráči přistoupili. Na Silvestra bylo „Silvestrovské utkání“ s posezením a pak slibovaná pauzička.

Kdo opustil kádr a jakým směrem?

Náš kádr opustili Vojta Zítek a Ondřej Bleha. Ondra zamířil do ČFL, konkrétně do FK Robstav Přeštice. Byli jsme domluvení, že když takováto nabídka přijde, tak ho uvolníme a nebudeme mu bránit v příležitosti zahrát si vyšší soutěž. S Vojtou jsme nenašli shodu v dalším působení u A týmu a tak se naše cesty rozešli. To je fotbalový život a není to nic zvláštního. Nicméně i Vojtovi patří také náš obrovský dík za to, co pro tým a klub za svého působení v Hořovicích udělal a jak klub reprezentoval. Obou borcům:„ Díky“.

Kdo naopak kádr posílil nebo posílí?

Samozřejmě jsou u nás borci na testech, ale toto „posilování“ není „živelné“, ale cílené na určité posty. Pokud se realizační tým rozhodne pro doplnění kádru, bude se jednat maximálně do tří hráčů. Jsme rádi, že se nám podařilo kromě zmiňovaných odchodů udržet pohromadě kádr podzimu a můžeme tak kontinuálně pokračovat v „rozdělané“ práci. Tady patří velké poděkování vedení klubu.

Jaký je cíl pro jarní část sezony?

Cíl je jasný, a to je udržení v soutěži. To je hlavní úkol. Ten je ale spojený s tím, že chceme a budeme zapracovávat mladý kluky do týmu tak, aby mohli využít svůj potenciál pro náš tým a náš klub.

Program přípravných utkání:

14. 01. 2023 10:30 hod. SK Hořovice – MFK Dobříš

21. 01. 2023 10:00 hod. SK Kladno – SK Hořovice

28. 01. 2023 10:30 hod. SK Hořovice – SK Spartak Příbram

04. 02. 2023 10:30 hod. SK Hořovice – FC Přední Kopanina

11. 02. 2023 10:30 hod. SK Hořovice – FK Meteor Praha

18. 02. 2023 10:30 hod. SK Hořovice - FK Králův Dvůr

22. 02. 2023 18:00 hod. SK Hořovice – FK Příbram „A“

25. 02. 2023 10:00 hod. SK Újezd Praha – SK Hořovice