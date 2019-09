Branky: 9. Zítek, 65. Novotný - 2. Diviš. Rozhodčí: Fišer, Starý, Toman. ŽK: Kuchař, Novotný – Mészáros, Janda, Aizner. Diváků: 110.

FK Hořovicko: Křikava, Hlídek, Machurka, Kuchař, Krásl, Smetana (90. Hegedüs), Březina, Mach, Zítek (75. Klimeš), Pyšek (82. Šíma), Novotný (80. Bělohlávek).

Domácí lavičku musel polévat pot, když skóre otevřel už ve 2. minutě hostující Diviš. „Spíš jsem se trochu pousmál. Na to, že dostaneme první gól, jsme poslední dobou zvyklí. Chyba byla ve špatném odhadu odskoku míče stopera Krásla. To se ale stává i v lize. Poté mohl ještě odkopnout míč Machurka, to se také nepovedlo,“ popsal neblahý úvodu trenér Hořovicka Petr Himl. Vzápětí ale přišlo vyrovnání ze Zítkovy kopačky. „Bylo to velmi důležité. Vojtovi to tam konečně spadlo,“ spadl kámen ze srdce domácímu kouči. „Gól padl po dlouhém autu Pyšáka (Pyšek) do vápna. Honza Mach vyhrál dvě hlavičky a já to z voleje trefil. Gól důležitý samozřejmě byl, vzhledem k tomu, že jsme opět dostali brzký první gól,“ řekl autor branky Vojtěch Zítek.

V sestavě Hořovicka se objevili opět mladíci, ale také navrátilec Pavel Novotný. „Hořovicko sází na mládí. Krásl, Hlídek, Smetana a Mach předvedli dobré výkony. Pavel Novotný splnil má očekávání především v udržení míče a dravosti při zakončení. Navíc je kreativní, to je další plus pro tým,“ uvedl Himl. „Vrátil se po působení v Rakousku a už na tréninku bylo vidět, že nám moc pomůže,“ přiznal Zítek. Novotný pečetil ve druhé půli na konečných 2:1. „Kluci jsou si svých schopností vědomi. Mimo zápasu v Sedlčanech jsme byli i v ostatních zápasech lepším, fotbalovějším mužstvem. S pokorou budeme pracovat dále,“ uvažuje dopředu trenér Hořovicka. „Výhra je moc důležitá. Jsem rád, že se nám to povedlo. Samozřejmě k vítězství patří i oslavy, ale myslím, že se to moc přehánět nebude,“ zůstává při zemí Zítek.

V sobotu jede Hořovicko do nedalekého Mýta. „V Mýtě by bylo příjemné navázat na naše vítězství. Pokud tam bude ze strany kluků nasazení a chuť, tak to určitě zvládneme,“ věří Petr Himl. „Mýto před sezonou posílilo o pár hráčů. Určitě to nebude lehké utkání. Uvidíme, jakou nám trenér připraví taktiku, ale my tam jedeme budovat. Nejlépe vyhrát,“ dodal Vojtěch Zítek.