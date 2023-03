Šest bodů, snový vstup do jarních odvet v podání Komárova. Po domácí výhře nad Mariánskými Lázněmi byl úspěšný i v Domažlicích, kde díky brzké brance Adama Vokáče II bral tři body.

Adam Vokáč rozhodl (v červeném) rozhodl o výhře Komárova. | Foto: Jiří Pojar

Hrálo se na menší domažlické umělce. „Ta ale byla ve výborném stavu, takže to nebyl žádný problém. Naopak bych řekl, že to byla pro nás výhoda. Hřiště bylo menší, takže jsme se mohli lépe soustředit na obranu,“ podotkl brankář Komárova Pavel Šebek, který se nemusel až tak potýkat s očekávanými poryvy větru: „Neřekl bych, že by vítr nějak moc ovlivňoval hru. Pro oba týmy to bylo stejné.“

„Hlavní hřiště bylo pod vodou a museli jsme tak hrát na umělce, což vyhovovalo soupeři, který byl soubojový. Brzo jsme dostali branku po zbytečném rohu. Pak oni zalezli a my jsme do nich neúspěšně bušili,“ vrátil se k utkání lodivod béčka Domažlic Stanislav Vítovec. Hned na začátku kopal Komárov dva rohy za sebou, při tom druhém se hlavou prosadil Adam Vokáč II. „První gól padl hned na začátku utkání, Adam Vokáč si krásně naskočil na rohový kop, a mířil hlavou na na zadní tyč,“ popsal gólovou radost strážce komárovské svatyně.

Sám měl v brance práci až na konci poločasu. „V první půli si toho domácí moc nevytvořili, hodně obehrávali hřiště, ale pozorně jsme bránili a soupeře skoro k ničemu nepustili,“ řekl Šebek, jenž si ve druhém dějství zachytal víc, ale spíš sbíral míče ze vzduchu: „Domažlice ve druhé půli hru zjednodušily. Domácí tam poslali vysokého útočníka a od půlící čáry nakopávali míče do vápna. Takto nakopnutých míčů bylo celkem dost, snažil jsem se klukům pomoct a sbírat je. Společně s obranou jsme to zvládli dobře, soupeř si z toho žádnou větší šanci nevytvořil.“ Domácí trenér Vítovec však dvě příležitosti vypíchl: „Gólovky měli Sedláček a Velfl, ale ani jeden z nich ji bohužel neproměnil. Komárovu se to povedlo odbránit až do konce.“

Vítězství je pro Komárov velmi povzbudivé. „Tři body z venku jsou pro nás strašně důležité. V tabulce jsme se posunuli zase nahoru a bodově odskočili od spodních příček. Venku se vyhrává těžko, takže jsme si po zápase zařvali vítězný pokřik a oslavili výhru. Teď se v klidu můžeme připravit na sobotní derby s Hořovicemi,“ těší se Pavel Šebek.

Domažlice B – Komárov 0:1 (0:1)

Branka: 5. Vokáč II.

Rozhodčí: Žurek, Izugrafov, Koranda.

ŽK: Korelus, Sedláček – Pužík, Lang.

Diváci: 80.

FK Komárov: Šebek, Klimeš, Kaufman, Ženíšek, Lang, Šíma (77. Pužík), Vokáč II, Vokáč I, Srp (60. Krejča), Lukavský (4. Vajs), Zítek. Trenér: Miroslav Nesnídal.