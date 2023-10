Výbuch Benešova v Turnově. Domů odjel se čtyřmi góly

Zatím nejhorší zápas na podzim sehráli fotbalisté Benešova v letošní sezoně. Alespoň co se výsledku týče. V Turnově totiž prohráli 1:4. Severočeský soupeř se tak k nim přiblížil na rozdíl dvou bodů v tabulce Divize C, zatímco oni se propadli už na jedenácté místo. Trenér Petr Mikolanda by nejraději celý druhý poločas vymazal.

Benešovští fotbalisté utrpěli doposud nejtěžší porážku v sezoně. | Foto: Ondřej Jícha