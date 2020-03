Postavení týmu po podzimu není lichotivé. Na co jste se především zaměřili v zimní přípravě?

Zaměřili jsme se primárně na defenzivu, standardní situace a posílení našeho mužstva.

V Hořovicku dochází ke generační výměně, je to těžké?

Ano, je to těžké, ale nic co se nedá zvládnout systematickou prací. Přiznávám však, že kádr máme velmi mladý a nezkušený.

Tým opustili Machurka s Březinou, jak je to s Pyškem?

Honza Pyšek je další hráč, který opustil barvy Hořovicka. Všem klukům děkujeme za to, co pro klub udělali a přejeme jim hodně zdaru v novém angažmá.

Kdo přišel místo nich a na jaké posty?

Přišli Adam Kraus - stoper z Aritmy, Martin Palečko - křídelní hráč z Motorletu, Jaroslav Novák - brankář. O dalších hráčích stále jednáme (pozn. přišel David Šolaja z Králova Dvora).

Určitě důležitou posilou je brankář Novák..

Ano, pro nás momentálně klíčová osobnost.

V přípravných zápasech chytil střeleckou fazónu Jan Mach, bude i v mistrácích nastupovat v útoku?

Je to univerzál. Dohodli jsme se, že pokud přivedeme kvalitní obránce, bude hrát v útoku. Může se však stát, že bude muset zastoupit někoho v defenzivě.

Když jsme se zmínili o tomto hráči, zaznamenali jste zájem o něho?

Je to kvalitní, komplexní hráč, o kterého je veliký zájem. Jsem rád, že ho mohu rozvíjet a těším se z jeho fotbalové budoucnosti.

Na hřišti jste se v přípravě objevoval i vy, bude to tak i v mistrácích?

Obnova mé fotbalové kariéry je zapříčiněna složitou situací našeho mužstva. Odehrál jsem dva přípravné zápasy na postu stopera a po dohodě s vedením klubu jsem ochoten v případě potřeby nastoupit.

Jak hodnotíte přípravné zápasy a jak přístup mužstva k tréninkům?

K přípravným utkáním jsme vybírali především třetiligové týmy, které prověří naši defenzivu. Náš záměr se, myslím, povedl a tým získal potřebné zkušenosti. Přístup k tréninkům je v pořádku.

Cíl je pro asi jasný - záchrana, je to tak?

Ano, chceme se zachránit!