Kde jste udělal první fotbalové krůčky?

S fotbalem jsem začínal asi ve čtyřech letech v Komárově.

Jak na své první tréninky a zápasy vzpomínáte?

Na svoje úplně první tréninky už si bohužel nepamatuji. Má nejstarší fotbalová vzpomínka je asi z mladších žáků v Komárově. Pamatuji si, že jsem hrál s o několik let staršími hráči, protože mladší kategorie v Komárově nebyly. Takže mě trenéři vždy poslali na posledních pár minut vyvenčit se staršími protihráči.

Kdo vás k fotbalu přivedl a kdy to bylo?

K fotbalu mě přivedla celá rodina. Děda, taťka, strejda i brácha - všichni hráli fotbal, takže jsem asi ani neměl na výběr.

Jaký post se vám v mládí zamlouval?

Odmalička jsem hrál na postu středního záložníka.

Velkou část mládežnického věku jste strávil ve Spartě a Příbrami. Jak vzpomínáte na toto období?

Ze Sparty mám spoustu kamarádů dodnes. Byly to krásné roky, hodně jsem se tam toho fotbalově naučil. Období v Příbrami bylo nejhezčí v mé mládežnické minulosti, zažili jsme mnoho úspěchů.

Který zápas v jejich dresu vám utkvěl nejvíc v paměti?

Na zápas proti CSKA Moskva v dresu Příbrami.

Kdybyste měl vybrat trenéra, který vám dal nejvíce, nebo vás toho ve fotbale nejvíce naučil, kdo by to byl?

To je hrozně těžké říct. Každý trenér vám dá vždy něco, záleží jen na vás, jak s tím naložíte.

V době možnosti střídavých startů jste nastoupil i za Hořovicko, jehož jste byl v žácích kmenovým hráčem. Vzpomenete si na nějaký zápas?

Zápasy za Hořovicko jsem si vždy velmi užíval. Vzpomínám si na některé momenty ze zápasů, ale jsou to jen útržky. Obecně moc dobrou paměť nemám.

Na které spoluhráče z minulých štací nejvíce nebo nejraději vzpomínáte?

Asi politicky řeknu, že v každém týmu jsem se potkal se skvělými spoluhráči, avšak jmenovat radši nebudu. Někdo by se mohl urazit, kdybych ho nejmenoval, nebo bych někoho nechtíc opomněl.

Nyní jste hráčem Pardubic. Jak si to užíváte na východě Čech?

Zatím jsem naprosto spokojený. Je tu opravdu skvělá parta a celkem se nám daří. Snad to bude i nadále.

Co jste dělal v době nuceného volna, když jste se zrovna nepřipravoval individuálně?

Trávil jsem čas s rodinou, na kterou občas v sezoně nemám tolik času.

Už jste zahájili i tréninky. Jak probíhají?

Trénujeme ve skupinkách po osmi, musíme držet rozestupy, neděláme žádná kontaktní cvičení. Je to trochu divné, nesmět se ke spoluhráčům ani přiblížit. V tréninku se objevuje hodně střelby a přihrávkových cvičení. Je super, že už jen neběháme individuálně bez míče.

Věříte, že se letošní sezona vůbec dohraje? Máte nějaké zprávy od vedení?

Žádné zprávy zatím nemáme, nikdo neví, co bude. Ale jsem optimista a věřím, že se to dohraje.

Jaké jsou vaše fotbalové plány a cíle?

Chtěl bych, abychom tuhle sezonu dotáhli s Pardubicemi do úspěšného konce a druhou ligu jsme vyhráli. To je můj momentální sen.

Michal Hlavatý

Narozen: 17. 6. 1998

Bytem: Hvozdec u Komárova

Post: záložník

Klub: FK Pardubice (na hostování)

Mateřský klub: FC Viktoria Plzeň

Předchozí kluby: SK Hořovice (FK Hořovicko), AC Sparta Praha, 1. FK Příbram, FK Baník Sokolov

Číslo dresu: 19

Zápasy v sezoně: 16

Góly v sezoně: 3