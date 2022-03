V půl třetí nastoupí v dresu druholigového Táborsku v úvodním jarním kola na půdě Vlašimi. Táborsko si od mladého „snipera“ slibuje to samé, co dělal v Králově Dvoře: střílet góly. „Jana Macha vnímáme jako perspektivního hráče, kterému bude letos na podzim dvaadvacet let. Je výborně rychlostně vybavený. Vyhrává hlavičkové souboje. V každém přípravném utkání se dostával do šancí, rozhodl přípravný zápas s Varnsdorfem,“ uvedl člen správní rady klubu Ondřej Dvořák.