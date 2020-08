DANIEL PUDIL

Narozen: 27. září 1985

Klubová kariéra:

2003-2004 Blšany

2004-2008 Liberec

2007-2008 Slavia

2008-2011 Genk

2012 Cesena

2012-2016 Watford

2015-2019 Sheffield Wed.

2019-2020 Mladá Boleslav

Největší úspěchy:

Mistr ČR 2006 (Liberec) a 2008 (Slavia), mistr Belgie 2011, vítěz Belgického poháru 2009 a Belgického Superpoháru 2011 (vše Genk).

Reprezentace ČR:

35 zápasů, 2 góly, účast na Euro 2016

Danieli, jak se upekl váš přestup z Boleslavi do Prahy?

Na konci minulé sezony mě oslovil Michal Dyml (sportovní ředitel Žižkova - pozn. autora), se kterým se znám léta. Napsal mi, co bych říkal na naší spolupráci, sešel jsem se s ním i trenérem na kávě, pokecali jsme a dávalo mi to hlavu a patu. Nakonec se vyřešily detaily mezi kluby a dopadlo to dobře.

Vize klubu tedy byla tím, co vás zlomilo na Žižkov?

Rozhodla sportovní stránka. Mám už nějaká léta, chtěl jsem si zahrát kvalitní fotbal. Poté, co jsem se bavil i s trenérem, jakou má filozofii a jak fotbal vidí, jsem se sešel i s majitelem. Ten mi řekl, jakou má vizi do budoucna a jsem rád, že to takhle dopadlo. Pokusím se pomoct, jak nejlépe budu moct, aby to na Žižkově klapalo. Na hřišti i v kabině.

Řešil jste i jiné nabídky nebo bylo ve hře pouze setrvání v Boleslavi a Žižkov?

Nic jiného jsem neřešil. Žižkovu jsem dával prioritu, nabídku z 1. ligy bych ani neřešil. Po společné domluvě jsem věděl, že je to pro mě nejlepší varianta.

Co si od angažmá slibujete? Určitě budete jedním z nejledovanějších hráčů.

Nikdy jsem se za hvězdu nepovažoval, takhle to neberu. Všichni víme, že Žižkov patří do 1. ligy, i proto do něj vstoupil nový majitel a všichni budeme dělat vše pro to, aby byl úspěšný a dostal se zpět co nejdříve.

A co očekáváte od druhé nejvyšší soutěže, se kterou nemáte zatím žádné zkušenosti?

Těžko říct. (směje se) Fakt nevím… Druhou ligu jsem hrál v Anglii, ale to se nedá srovnávat. Chci se dobře připravit a být co nejvíce prospěšný týmu. A je mi jedno, v jaké pozici to bude. Pokud to bude tak, že budu mentor kluků a budu jim pomáhat, aby se jejich kariéra rozvíjela, tak s tím nemám žádný problém.

Vedení klubu vám tedy dalo jasně najevo, že by rádi viděli klub mezi tuzemskou elitou?

Ambice jsou takové, všichni víme, že tam klub patří. Neříkám, že hned tento rok, ale chceme hrát nahoře a být pro týmy, co bojují o postup, konkurencí. A když bude šance postoupit, tak proč ne.

Poznal jste nějaké bývalé spoluhráče po příchodu do žižkovské kabiny?

Kromě toho, že se znám s Michalem Dymlem, tak z Boleslavi i z ligy znám Jardu Diviše, dlouho také Milana Švengra, přišel Lukáš Zoubele. V tomhle není žádný problém. Jsme jako rodina, kamarádi, vypadá to dobře.

Když se ohlédnete za minulou sezonou, jak na ni budete vzpomínat?

Byla hodně specifická. Po dlouhé době jsem se vrátil do české ligy a první půl rok nám vyšel hodně dobře. Hráli jsme nahoře, dařilo se nám, všichni byli spokojení. Pak se to narušilo koronavirem, ale to bylo pro všechny týmy stejné. Nakonec z toho byla taková divná sezona, která pro nás dopadla špatně, když jsme prohráli ve finále o Evropu s Libercem a díky tomu zůstali bez pohárů. Odehrál jsem toho hodně a byl víceméně spokojený. Teď se těším na novou výzvu.

Ovlivnilo to i druhou ligu, která se bude hrát se 14 týmy, bez baráže a nahoru postoupí pouze její vítěz. Sezona bude mimořádně náročná…

Ano. Každá chybička, každé zaváhání, může zhatit celou sezonu. Záležet bude na každém bodu. Musíme do sezony vstoupit dobře. Když se podaří vyhrát první kola, jde sebevědomí nahoru a hraje se mnohem lépe.

Za sebou máte zajímavou kariéru, cestování po Evropě, vždy jste plánoval, že budete chtít odehrát posledních několik sezon zpátky doma v Česku?

Vždy jsem měl v hlavě, že ano. Vrátit se tam, kde jsem s fotbalem začínal. A kruh se opravdu pomalinku uzavírá, protože Žižkov bude hrát své domácí zápasy na Střížkově, kde jsem kariéru jako malý žák začínal.

Nemůže být vyhnanství na Střížkově pro klub komplikací?

Nemyslím si, zvládneme to. Pro mě to je o to specifičtější, že jsem na tom stadionu začínal. Spousta známých i rodina už se na to těší a říkali mi, že to za mnou budou mít na hřiště kousek. (usmívá se)

Máte na kontě tituly z české i belgické ligy, spoustu let v anglickém fotbalu, reprezentaci, dá se vypíchnout nějaký moment vaší dosavadní kariéry, na který jste nejvíce pyšný?

Těžko říct. Nikdy jsem si nedával veliké cíle, ale chtěl jít krůček po krůčku. S agentem Ondrou Chovancem jsem spolupracoval od mých patnácti let a povedlo se všechno, co jsem si plánoval. Nejprve se dostat do české ligy, což se mi povedlo v Blšanech, Liberci a Slavii. Získal jsem dva tituly, což se také ne každému povede. Další krůček měl být nároďák a přestup do zahraničí. Také se povedlo a v zahraničí jsem strávil jedenáct let. Někdo může namítat, že jsem v Anglii hrál jen druhou ligu, ale jde o hrozně těžkou a kvalitní soutěž. Zažil jsem skvělé momenty. Tituly doma, v Belgii, tam i poháry, v Anglii jsem se dostal dvakrát do finále druhé ligy, i když ho dvakrát prohrál. Jsem na kariéru hrdý a na sebe i pyšný. Ale jeden moment asi vypíchnout nejde.