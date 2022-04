„Do utkání v Černolicích jsme šli s tím, že chceme dobře vstoupit do jarní části a potvrdit formu, kterou jsme měli na podzim. Důležité také bylo, co nejvíc znepříjemňovat hru jejich hráčům s ligovou minulostí, což se nám podařilo,“ mínil spokojeně po výhře Adam Kočí.

Jeho tým ale brzy inkasoval z penalty, kterou proměnil Luboš Loučka. „Penalta byla za ruku po rohovém kopu,“ řekl Kočí, který ale po minutě vyrovnal: „Můj první gól padl poté, co jsem si na hranici vápna našel míč a střelou k tyči jsem vyrovnal. Bylo důležité, že jsme dokázali rychle zareagovat a tím vzít domácím vítr z plachet.“

Králodvorský hráč dokázal navýšit ještě do poločasu svým druhým gólem na 2:1 pro hosty. „Druhý gól padl potom, co Jirka Bican vystřelil, brankář míč vyrazil na tyč a já už jenom doklepával do prázdné. V kabině jsme si pak řekli, že chceme výsledek udržet a odvézt si všechny body. Hra byla dost vyrovnaná a jsme rádi, že jsme tento těžký zápas zvládli za tři body. Šancí na vstřelení dalšího gólu jsme měli několik, ovšem bohužel to tam už nepadlo,“ uvedl střelec Cábelíků.

Ziskem tři bodů vstoupil Králův Dvůr B do jara výtečně. „Oslavy byly povedené, užili jsme si je, ale a teď už se soustředíme na další zápas, kdy chceme potvrdit dobrý vstup do jara,“ dodal Adam Kočí.

Pozor na změnu!

Příznivce králodvorské rezervy upozorňujeme, že sobotní zápas s béčkem Dobříše je přesunuto na umělou trávu berounské Máchovny, duel se hraje už od 13 hodin. Ještě předtím se představí na trávníku Tlustice úvodní protivník Králova Dvora B Černolice. Zápas začíná ve čtvrt na jedenáct. A pokud vás tato soutěž eminentně zajímá, můžete putování zakončit v neděli v Cerhovicích, které přivítají v neděli od půl páté třetí celek tabulky Jinočany.