/ROZHOVOR/ Kapitánskou pásku si v týmu SK Chlumec navlékl Aleš Bábíček, který po utkání fotbalové I. A třídy s Nelahozevsí (1:1, na penalty 5:4) odpovídal na dotazy Deníku.

Soupeř vstoupil do utkání lépe, když skóroval už v desáté minutě.

Gól padl po mém zaváhání, kdy jsem chtěl odkopnout centrovaný míč do vápna, podklouzlo mi to a balón jsem netrefil. Míče se zhostil soupeř a ranou pod břevno nám nedal šanci.