FK Králův Dvůr B - Karel Mencl

Jak jste spokojeni se zimní přípravou?

Zimní příprava proběhla podle plánu, sehráli jsme několik přípravných utkání, přičemž dostali šanci i kluci z dorostu. Během přátelských utkání nekoukám na výsledky a i proto jsem s přípravou spokojen.

Jaké máte změny v kádru?

Co se týká kádru odešel jen Beny (Adam Beneš, pozn. red.) do Chlumce. Ohledně doplnění jde opět o mladé kluky z našeho dorostu, to je hlavní důvod, proč jsem B-tým převzal.

Jaké máte cíle pro jarní část?

Cílem pro jaro je hrát fotbal na který se dá koukat, navázat na podzim, jít opět zápas od zápasu, soustředit se sami na sebe, tak, abychom měli z fotbalu především radost.

P.S. Smutné je, když někdo řeší své osobní ambice mimo hřiště a mimo fair play. Těch je mi líto.

I.A třída: Kralupy - Králův Dvůr B 3:0Zdroj: ilustrační Denik.cz