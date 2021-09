Po vítězném derby s Tlusticí (3:1) dohrávali fotbalisté béčka Králova Dvora odložené utkání s Černolicemi. Před ním odpovídal střelec jedné z branek rezervy Cábelíků Jiří Černý na otázky Deníku.

I.B třída: Králův Dvůr B - Tlustice 3:1 | Foto: FKKD

O poločase jste vedli 1:0, jak gól padl a co jste si říkali v kabině?

Naším cílem bylo od začátku zápasu udávat tempo hry. To se nám až na pár výjimek vedlo velmi dobře a po sérii standardních situací a následných centrů se k jednomu takovému dostal na zadní tyči ve formě hrající Adam Kočí a poslal nás do vedení. O poločase bylo potřeba si vysvětlit pár situací, které se nám v defenzivě nepovedlo úplně ideálně vyřešit. Hlavně jsme ale chtěli znovu pokračovat v rychlé kombinační hře dopředu a soupeře unavit.