K vítěznému derby se vrátil autor hattricku Jiří Bican, který se zmínil i o tom, jak si béčko Cábelíků váží prvního místa.

Půle s Cerhovicemi skončila bez branek, kdo měl víc ze hry?

V první půli jsme měli více ze hry my, ale neproměňovali jsme šance. Já sám spálil dvě tutovky, takže o to víc jsem rád, že jsme to zvládli ve druhé půli.

Na gól Jirky Černého jste navázal hattrickem, jak jste branky vstřelil?

Můj první gól padl z rychlého protiútoku, když jsem dostal finální přihrávku za obranu od Matyáše Podroužka, převzal jsem si míč a propálil gólmana. Druhý gól jde za Adamem Kočím, který přesprintoval levou stranu a přihrál mi před branku, mně už jen stačilo nastavit nohu. Hattrick jsem dovršil doklepnutím do prázdné branky po přihrávce od Honzy Bíby.

Jste stále první v tabulce, kam míří béčko Cábelíků?

Prvního místa si ceníme a dodává nám to sebevědomí, ale nad postupem zatím nepřemýšlíme, i když se budeme chtít nahoře určitě udržet. Máme hodně mladých hráčů, z čehož můžeme do budoucna čerpat, tak věřím, že se tým udrží pohromadě.