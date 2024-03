Dva sestupem ohrožené kluby na sebe narazily v úvodním jarním kole fotbalové I. A třídy, skupiny A. Domácí Český lev-Union Beroun sice na umělce Máchovny prohrával, ale po přestávce se mu povedlo skóre otočit. Výhru 2:1 mu vystřelili David s Hájkem.

ČL-U Beroun - Sedlec-Prčice 2:1. | Video: ČL-U Beroun

Sedlec měl oproti Berounu dva body navrch, navíc začal utkání lépe, když po dvaceti minutách M. Hájek překonal z trestného kopu zeď i brankáře Nováka.

Českému lvu pomohl ideální start do druhého poločasu. Po perfektním pasu do křídla se prodral do šance teprve sedmnáctiletý talent Ondřej David a zavěsil neomylně na 1:1.

Rozhodl úvod poslední desetiminutovky. To se Berounským povedl další míč do levého křídla, tentokrát obrana hostů sice dobře zareagovala, jenže M. Hájek trochu nesmyslně zajel do berounského borce a rozhodčí Horák okamžitě nařídil pokutový kop. Zkušený Daniel Hájek ho proměnil a jeho gól byl nakonec vítězný.

Posílený Chlumec ukázal hned zkraje sílu. Čtyřmi góly poslal Dobříš na dno

Stejný hráč se po chvíli ocitl na zemi, a protože do něj hostující Davídek ještě kopl, dostal červenou a Sedlec dohrával v deseti.

A ještě dvě zajímavosti: výhra Berouna byla první pro nového muže na trenérském postu – Michala Šilhavého. A útočník Marek Horel ve 47 letech je o rovných třicet roků starší než jeho spoluhráči Jan Šmíd a zmíněný Ondřej David.

ČL-U Beroun – Sedlec-Prčice 2:1 (0:1). Branky: 46. David, 81. D. Hájek (PK) – 23. M. Hájek. Rozhodčí: Horák. Diváků: 100.

Beroun: L. Novák – Tvrz, M. Novák, Frydrych, Šmíd, Janda, Hájek, Šikanedr, Hrypas (87. Tarasov), David (73. Honek), Horel.