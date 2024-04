Fotbalisté Českého lva - Unionu Beroun se ve 21. kole středočeské I.A třídy, skupiny A, utkali s Podlesím. Po vynikajícím úvodu, kdy se dvakrát prosadil Daniel Hájek, přidal v poslední desetiminutovce definitivní pojistku na 3:0 Šikanedr.

Ilustrační foto | Foto: Bohumil Kučera

Berounští začali aktivně a byli za to odměněni už ve třetí minutě, kdy po rohovém kopu zahrál rukou hostující Šlapák. Nařízenou penaltu s přehledem proměnil nejlepší střelec domácích Daniel Hájek.

I hosté zahrozili, když si na centr naběhl Polák a hlavičkoval do tyče, v běhu za dorážkou ho ale zastavil zdvižený praporek pomezního. Na druhé straně se hezky uvolnil Šikanedr, jenž ještě nedokázal míč dostat do sítě, ale vzápětí zpoza vápna napřáhl Hájek a skákavou střelou přidal devátý zásah v této sezóně.

Do pauzy ještě Štefan trefil z přímého kopu břevno a mladík David nevyzrál na brankáře Molnára. „Kluci hráli výborně, agresivně a důrazně, podle mě jeden z nejlepších výkonů co jsem v Berouně. Vydrželi kondičně celý zápas, za což jsem byl rád. Makali, dřeli a hosty téměř k ničemu nepouštěli, z presinku získávali balón a vytvářeli si šance, jednou trefili z přímáku břevno,“ chválil svoje svěřence trenér Berouna Michal Šilhavý.

Komárov u Litavky ve druhém poločase zabral a díky penaltě odjížděl s bodem

I ve druhém poločase si více šancí vytvořili domácí. Třetí uklidňující gól mohl přidat Tarasov, ale tváří v tvář brankáři selhal. Za Podlesí dostal míč mezi tři tyče Jandera, ale pohyboval se v jasném ofsajdu. Několik minut před koncem se za vápnem do míče opřel Šikanedr a bylo rozhodnuto. Tři body zůstaly po zaslouženém vítězství 3:0 v Berouně.

„Zápas nám sednul. I na lavičce máme hráče, kteří jsou stejně kvalitní a mohou naskočit, aniž by to ovlivnilo kvalitu. To je pro každého trenéra dobré vědět, že je kam sáhnout. Kluci měli z předvedené hry také radost, byl to dobrý fotbal. I fanoušci po zápase říkali, že se na to koukalo hezky. Pokusíme se na takový výkon navázat,“ doplnil Šilhavý.

Český lev - Union v příštím kole vyrazí již v pátek do Klecan, které mají o pouhé čtyři body méně. Zápas začíná v 19 hodin.

Beroun - Podlesí 3:0 (2:0). Branky: 3. (PK) a 13. Hájek, 83. Šikanedr. Rozhodčí: Asník - Pejša, Stádník. Diváků: 69.

Beroun: Novák L. - Matějíček, David (85. Horel), Novák M., Štefan, Hrypas, Hájek (88. Tlamsa), Šikanedr, Tarasov (85. Janda), Honek, Vopěnka.