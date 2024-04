Na Ostrově se v sobotu odehrálo 23. kolo středočeské I.A třídy, skupiny A. Domácí fotbalisté odehráli s posledními Voticemi výbornou partii, dokázali čtyřikrát rozvlnit síť a Libor Novák udržel čisté konto.

Český lev Union Beroun | Foto: Český lev Union Beroun

Beroun na soupeře vletěl a po vysokém presinku Hrypase pokazil obránce malou domů, čehož využil Šikanedr a prostřelil brankáře Tůmu. Další hlavičku Vopěnky vytáhl Tůma nad branku.

Domácím vyšel i vstup do druhého dějství, když krátce po pauze Štefanův rohový kop srazil do vlastní sítě Koutek. Hosté se snažili o tlak, ale přes pevnou berounskou obranu se dostávali jen ztěží. Když půl hodiny před koncem Šikanedr vybídl Hájka do zakončení, ten si poradil s obráncem a bodlem navýšil vedení na rozdíl tří branek, bylo rozhodnuto.

Další trefu přidal v 70. minutě s pořádnou dávkou štěstí Šikanedr. Beroun tak potřetí v řadě udržel čisté konto a poskočil na deváté místo tabulky. Další kolo odehraje na hřišti druhého Rakovníku v neděli 28. dubna od 17 hodin.

Beroun - Votice 4:0 (1:0). Branky: 7. a 70. Šikanedr, 52. vlastní, 64. Hájek. Rozhodčí: Petýrek - Špaček, Horák. Diváků: 60.

Beroun: Novák L. - Štefan, David (77. Krtek), Novák M., Hrypas, Hájek (76. Mudrák), Šikanedr, Tarasov, Honek (78. Trnka), Vopěnka, Tlamsa.