Beroun potvrdil domácí výhru s Nelahozevsí a dostal se do středu tabulky

Vojtěch Fairaisl

Fotbalisté Českého lva - Unionu Beroun si v rámci osmnáctého kola středočeské I.A třídy, skupiny A zajeli do Klíčan, kde má v sezoně domácí prostředí Nelahozeves. Trenér Michal Šilhavý musel do poločasu dvakrát nuceně střídat, i přesto si jeho svěřenci dokázali vytvořit několik šancí a do Berouna zaslouženě přivezli tři body po výhře 3:0.

Český lev Union Beroun | Foto: Český lev Union Beroun