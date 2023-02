Středeční příprava začala úplně v pohodě. Jenže pak přišla doslova „sibérie“, při které si hráči Berouna i Rapidu Plzeň sáhli na dno. ČLU zvítězil 4:1 po poločase 2:1, jeho branky dali Počta, Tarasov, Krpálek a Krůta. ,,Jsem rád, že jsme utkání zvládli výsledkově a že jsme si stále chtěli vytvářet brankové příležitosti. Plno jsme jich zahodili nebo v poslední fázi nedotáhli do koncovky. Běžecky to ještě ale nebylo v některých pasážích ono, ale to je v této části přípravy naprosto normální. Budeme na tom nadále pracovat. I když počasí nebylo zdaleka ideální, tak bych chtěl kluky pochválit,” prohlásil trenér Michal Červenka.