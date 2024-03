Fotbalisté Českého lva - Unionu Beroun o víkendu sehráli v rámci středočeské I.A třídy, skupiny A, těžké utkání proti třetím Kralupům. Po vyrovnaném úvodu se do dvougólového vedení dostali hosté z Kralup, v závěru ještě vykřesal naději Hrypas. Ta definitivně uhasla v nastavení, kdy padla branka na konečných 1:3.

Český lev Union Beroun | Foto: Český lev Union Beroun

Od prvních minut bylo k vidění otevřené utkání se spoustou nedotažených šancí. Za domácí byl aktivní navrátilec z Hostouně Šikanedr, ale ani jeho snaha neskončila brankou. Brankář domácích Libor Novák musel několikrát zakročit proti slabým střelám. Po odehrané půlhodině dokázal vyrazit přízemní centr, ale k dorážce se dostal kapitán Kralupských Hemr a tvrdou střelou z vápna otevřel skóre.

Ve zbytku první půle ještě zahrozil hostující Petr Tomáš, v dobré příležitosti mu ale střela nesedla. Od té doby byli na koni domácí, stoper Šmíd prokličkoval přes půlku hřiště a založil hezký brejk, který ale ke smůle berounských fotbalistů skončil jen rohovým kopem. Další tvrdou ranou zaměstnal brankáře Štefan.

I ve druhém dějství se domácí tlačili do zakončení, po hezkém nákopu Šmída našel Štefan mladého Davida, jehož střela byla vyražena na rohový kop. Pak měl Libor Novák štěstí, nejprve míč skončil na břevnu a následně z malého vápna Krejza přestřelil. Na druhé straně z dálky pálil Šikanedr, ale neúspěšně.

Ohlasy z derby: Tomáš Hlídek a Michal Pužík hodnotí sobotní divizní souboj

Po dlouhém vhazování zůstal ve vápně neobsazený Petr Tomáš, kterému tentokrát střela sedla parádně a skončila v síti. V poslední pětiminutovce se Beroun dočkal odpovědi, když Šikanedr za obranu vysunul Hrypase a ten hezkou přízemní střelou na bližší tyč zkorigoval stav utkání. Všechny síly se zaměřily na útok, po brejku Nováka přeloboval střídající Zabilanský a upravil skóre na konečných 1:3.

„Vyrovnaný zápas se zkušeným soupeřem, oni šance proměnili a my ne. Na konci jsme snížili, doufali jsme, že bychom mohli srovnat, ale pak jsme dostali náhodný gól, kdy jsme mohli udělat ještě nějaký tlak a zkusit vyrovnat. Za mě bodový zápas, myslím, že jsme obstáli proti silnému soupeři. Chtěli jsme potřetí v řadě bodovat, to se bohužel nepovedlo a teď uvidíme, co nás čeká v Jinočanech,“ hodnotí utkání trenér domácích Michal Šilhavý.

Cábelíci zvládli veledůležitý boj s Admirou, Krátký mužem zápasu

Beroun tak v jarních odvetách poprvé prohrál. O další body svěřenci Michala Šilhavého zabojují v sobotu 29. března od 10:30 v Jinočanech.

Beroun - Kralupy 1:3 (0:1). Branky: 88. Hrypas - 32. Hemr, 76. Petr, 91. Zabilanský. Rozhodčí: Bydlák - Kubečka, Kocman. Diváků: 40.

Beroun: Novák L. - Štefan, Novák M., Tlamsa (71. Frydrych P.), Šmíd, Tarasov (75. Janda), Hájek, Šikanedr, Hrypas, David (84. Frydrych M.), Horel.