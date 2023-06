Rozlosování nového soutěžního ročníku fotbalistů přinese pro středočeské soutěže až jejich čtvrteční losovací aktiv, ale už nyní SKFS zveřejnil návrh, jak by soutěže měly vypadat a koho zahrnují.

Fotbalový míč - ilustrační foto | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

I po pádu Českého lva-Unionu Beroun bude mít okres zastoupení v nejvyšší krajské soutěži fotbalistů. Přebor si nově zahraje Chlumec a vzhledem k jeho dominanci v I. A třídě se čeká, že by měl patřit k lepší mužstvům nabité soutěže.

To Český lev-Union Beroun prožívá po druhém sestupu během dvou let kritické okamžiky existence, když mu spousta hráčů zamávala ve volném přestupním termínu. Postavit mužstvo do I. A třídy tak nebude vůbec snadné, Berouňany čeká moc těžká práce.

Nejzajímavější je z pohledu Berounska losovací návrh skupiny E, která bude v příští sezoně z poloviny „berounská“.

Spadlo sem béčko Králova Dvora, u kterého se spekulovalo o konci, ale na jaře mělo slušné výsledky a na B třídu určitě stačit bude. Zespodu postoupila další rezerva, Hořovice, i ta dodá soutěži dostatečnou kvalitu. K tomu přidejme zavedené adresy: Loděnice, Tlustice, Cerhovice a hlavně Zdice, které po příchodu kvalitních posil zejména z Berouna budou určitě útočit na návrat do I. A třídy.

Spadly pouze Neumětely, ty budou hrát okresní přebor.

Zde je návrh rozlosování, ještě ne oficiální:

HDT Impex s.r.o. KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽI



1 Spartak Průhonice, z.s. NE úředně

2 Mnichovohradišťský sportovní klub z.s. NE úředně výměna hracího dne s Bakovem

3 TJ Ligmet Milín z.s. SO 10:30

4 AFK Tuchlovice z.s. SO úředně

5 Povltavská fotbalová akademie z.s. SO úředně

6 Tělovýchovná jednota Sokol Libiš, z.s. SO 10:15

7 MFK Dobříš SO úředně

8 SK Tochovice, z.s. SO úředně

9 TATRAN SEDLČANY, z.s. NE úředně

10 Sparta Kutná Hora, z.s SO 10:15

11 Sportovní klub Chlumec, z.s. SO 10:30

12 Sportovní klub Poříčany, z.s. NE úředně

13 Sportovní klub Sokoleč z.s NE úředně

14 Sportovní klub Posázavan Poříčí nad Sázavou z.s. SO úředně dohody s kluby na PA 19:00 hod

15 SK Doksy z.s. SO úředně

16 FC VELIM, z.s. SO úředně

1.A TŘÍDA SKUPINA A MUŽI



1 MSK Klecany 1921, z.s. SO 10:30 dohody s kluby na PA 19:00 hod

2 SK Votice ,z.s. SO úředně

3 SK Rakovník, z.s. NE úředně

4 SK Kladno,z.s. SO úředně

5 SK Slaný, z.s. NE úředně

6 FK Kosoř z.s. SO úředně

7 Český lev-Union Beroun z.s. SO úředně

8 Tělocvičná jednota Sokol Tuchoměřice SO úředně

9 SK SPARTAK Příbram, spolek SO 10:30

10 Tělovýchovná jednota Jíloviště, spolek SO 10:30 dohody s kluby na PA 19:00 hod

11 Tělovýchovná jednota Sokol Sedlec-Prčice z.s. NE úředně

12 Tělovýchovná jednota Dynamo Nelahozeves, z.s. SO úředně

13 FK Kralupy 1901, z.s. SO 10:15

14 FK Jinočany, zapsaný spolek SO úředně

15 Tělovýchovná jednota KOVOHUTĚ Podlesí, z.s. NE 10:00

16 Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec z.s. SO 10:15 dohody s kluby na PA 19:00 hod

1.B TŘÍDA SKUPINA E MUŽI

1 TJ TATRAN SEDLČANY, z.s. NE úředně

2 Atleticko-Fotbalový Klub Loděnice, z. s. SO 10:15

3 SK Černolice, z.s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

4 FK Lety, z.s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

5 Sportovní klub Tlustice SO 10:15

6 MFK Dobříš "B" NE úředně

7 SK HOŘOVICE, z.s. NE úředně

8 Fotbalový klub Olympie Zdice, z.s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

9 UNION Cerhovice NE úředně

10 Fotbalový klub Králův Dvůr, z.s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

11 Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší SO 10:30

12 FC JÍLOVÉ SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

13 SK Petrovice z.s. NE úředně

14 SK Olympie Dolní Břežany z.s. NE úředně dohody s kluby na PA 19:00 hod