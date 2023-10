Chtěli navázat na zlepšené výkony z posledních zápasů. Na začátku druhého poločasu dokonce vedli. Jenže pak přišla špatně odehraná pětiminutovka a bylo po zápase. Tak si vedli fotbalisté ČLU Beroun proti Rakovníku.

Český lev Union Beroun | Foto: Český lev Union Beroun

Český lev si Na Ostrově po dvou výhrách věřil na další úspěch. Tentokrát mu v cestě stál rozjetý celek z Rakovníka. Do vedení mohli jít po faulu na Hrypase domácí. K exekuci pokutového kopu, který se hostům příliš nelíbil, se postavil Daniel Hájek a přestřelil. Hosté byli na koni a Kýzlem šli do vedení. To se Berounu nelíbilo a ještě do pauzy vyrovnal skákavou střelou Hrypas.

Na začátku druhého dějství znovu do hry vstoupil hlavní rozhodčí. Penalta! Na tu si znovu věřil Hájek a tentokrát ji proměnil. Hosté se vyhecovali a třemi slepenými góly v rozmezí čtyř minut zvládli stav otočit. Nejprve se po ruce domácích v pokutovém území k penaltě postavil Pucholt a bylo vyrovnáno. Další branku přidal Bohatý a definitivní hřebík zatloukl střelou pod břevno Valcha. Beroun měl něco málo přes dvacet minut na smazání dvoubrankového manka, to se ale po takovém průběhu dělá jen těžko.

Zápas zhodnotil trenér hostů Jaroslav Hamouz: „Naše obrana znovu pracovala dobře, i když tam zraněného Vydru nahradil Kotaska. Jinak jsme zase předvedli krátký herní výpadek jako doma s Kosoří, ale poučili jsme se a ve druhé půli už jsme zase hráli aktivně. Navíc kluky zdravě nabudila ta druhá penalta.“

ČL-U Beroun – SK Rakovník 2:4 (1:1). Branky: 34. Hrypas, 56. Hájek (PK) – 20. Kýzl, 65. Pucholt (PK), 67. Bohatý, 69. Valcha. Rozhodčí: Suchý. Diváci: 40.

Beroun: Novák Libor - Hrypas, Novák Miloš (85. Bessonov), Hájek, Novosad, Vopěnka (73. Slabý), Štefan, Tarasov, Knyazev, Šmíd, Černík.