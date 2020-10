Procházky se psem, pár výběhů, skoky, sprintíky. To je současná tréninková náplň fotbalového brankáře Jakuba Křikavy, který se tak udržuje v době nucené pauzy v kondici. „Není to úplně snadné. Ale chodím pravidelně trénovat individuálně, tak aspoň nějaký pohyb mám,“ uculuje se ochránce svatyně týmu I.B třídy Unionu Cerhovice.

Cerhovický gólman Jakub Křikava. | Foto: DENÍK/Jan Bežó

„Přerušení soutěží včetně těch profesionálních beru jako nutnost. Zdraví je to hlavní. Je samozřejmě škoda, že se liga nehraje, i když ty týmy byly pravidelně testované. Řekl bych, že prostředí tam není tak rizikové jako jinde. Plus je to trochu komplikovanější pro týmy, které hrají Evropskou ligu. Snad se to brzo zase rozběhne,“ vzývá věci budoucí Křikava.