Jak jste se v Komárově zabydlel?

Jsem moc rád, že jsem dostal nabídku hrát za Komárov krajský přebor. Hned z prvního tréninku jsem měl pocit, že je v týmu výborná parta a stejný názor mám i nadále. Od kluků mohu pochytit spoustu zkušeností a rád. Přeci jenom jsem přišel z I.B třídy a to je znát.

Před Klíčany jste odehráli dobrá utkání, které hodnotíte jako nejlepší?

Výkony v našich zápasech, až na poslední, byly vyrovnané. Z hlediska emocí a vypjatosti na mě největší dojem udělal zápas s Hořovickem. Může za to i krásná návštěva přes tisíc diváků.

S Klíčany (0:2) jste měl velkou šanci hned na začátku, dalo se to trefit?

Ze šance šlo určitě vytěžit víc, chtěl jsem pohotově zakončit na zadní tyč, ale klidně si šlo míč navést ještě do lepší střelecké příležitosti. V tomhle mám ještě co trénovat.

Klíčany se předvedly jako silný soupeř, jak jste viděl utkání vy?

Klíčany byly lepší celý zápas jak z technického, tak i z fyzického hlediska. Pro mě zatím nejkvalitnější soupeř, který si zaslouženě odvezl tři body. Nevím jak by to vypadalo, kdybychom byli odpočatí. Ale to už je ve hvězdách a jedeme dál…

Prohráli jste, ale diváci vás vyprovodili potleskem. Je to potěšující?

Potlesk od fanoušků vždycky potěší, po Klíčanech byl spíš za bojovnost, protože na celkovém výkonu byla vidět únava ze středečního pohárového zápasu.

Jaké bylo zápisné?

Zápisné jsme měli po prvním domácím mistrovském utkání. Já bohužel chvátal na oslavu narozenin, kde jsem hrál se svojí malou kapelou, ale prý na mě čeká lístek (smích).