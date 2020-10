Cerhovice jdou po výhře v Černolicích do nucené pauzy z prvního místa

I přes tři zraněné hráče dotáhli fotbalisté Unionu Cerhovice duel I. B třídy v Černolicích do úspěšného konce. Domácí se dostali do vedení už ve druhé minutě, kdy se prosadil Martin Šilhavý. „Paradoxně jsme ale první šanci měli my, ale z protiútoku dal gól soupeř,“ uvedl cerhovický záložník Tomáš Carván.

