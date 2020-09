Začátek byl hodně hektický, nejdříve vyloučení Křikavy. Za co bylo a kdo šel místo něj?

Dobrý začátek utkání to při pohledu na naše vyloučení rozhodně nebyl. Bylo to za hraní rukou mimo vápno. Bohužel tomu předcházela akce, na kterou jsme se v kabině upozorňovali. Dlouhý nákop za naši obranu. Určitě zbytečná červená a stop pro našeho brankáře na další zápas. Takovéto situace se musíme naučit číst, lépe řešit a hlavně jim předcházet. Do brány se postavil stoper Lukáš Cibulka, který po navléknutí rukavic skvěle nahradil brankářský post.

Pak vstřelil gól Patrik Vintr…

Patrik potvrdil svoji střeleckou formu z posledních zápasů. Gól padl v sedmnácté minutě, kdy po akci z levé strany vápna Venca Šebek po natáhnutí míče do vápna nahrál po zemi před bránu na malé vápno, kde zkušený Fulín nechal projít míč za sebe a Patrik tak zakončil pěknou akci.

Byli jste v deseti pod nějakým tlakem nebo to bylo vyrovnané utkání?

Nemyslím si, že bychom byli pod tlakem, ba naopak si troufám říci, že po vstřeleném gólu, jsme byli týmem, co chtěl hrát fotbal. Hrajete v deseti, vstřelíte gól, takže vás to nabudí. Hra se z naší strany oživila, my si tak vytvořili ještě dvě až tři slibné šance, ze kterých jsme bohužel další gól do konce první půle nepřidali. Soupeř pouze nakopával dlouhé balony na své útočníky. A když už se dostali na dostřel, všechno končilo přilepené v rukavicích našeho brankáře. Co ztrácel soupeř ve fotbalovosti, nahrazoval důrazem.

Od šedesáté minuty hráli hosté také o deseti, za co to bylo?

Bylo to po osobním souboji Fulína, kdy soupeř svojí ruku zaklínil do Fuldovy a stáhl na zem. Pád nevypadal moc hezky, myslím, že to mohlo klidně skončit zlomenou či vykloubenou rukou. Následně tam proběhla nějaká dohra ještě na zemi ze soupeřovi strany.

Měli jste možnost navýšit skóre?

Vyrovnání počtů hráčů na hřišti přineslo to, že jsme ztratili územní převahu a začali jsme také nakopávat. Vůbec jsme nehráli přes střed hřiště a zálohu. Možná příčina je ta, že hrajete od sedmé minuty o deseti, takže síly začnou docházet asi dříve.

Jak padl vyrovnávací gól?

Soupeřův útočník vybojoval dlouhý nakopnutý balon na pravém rohu velkého vápna, přiklepl na střed a vystřelil. Povedená rána nártem mířící k levé tyči se odrazila od nohou našeho obránce a tečí změnila směr k pravé tyči. Brankář počítal s první variantou, ač reagoval na změnu směru okamžitě, bohužel již nestačil míč vyrazit, ale pouze tečovat do sítě. Dost smolný gól.

Je to určitě škoda přijít o výhru takhle chvíli před koncem?

Samozřejmě to škoda je, asi jsme měli sáhnout dříve ke střídání a hlavně být důslední v obrané fázi. Také možná hrát na čtyři obránce, ale to jsou pouze domněnky a kdyby. Proměnit první půli ještě jednu šanci, vytěžit z ní gól a myslím, že vše mohlo být jinak.

Penaltový rozstřel byl hodně dlouhý, jak se vyvíjel?

Do deváté série byli všichni exekutoři úspěšní. V desáté soupeř proměnil a my ne. Penalty jsou vždycky vabank.