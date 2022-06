Cerhovickému týmu se soutěž vydařila, skončil v E skupině na čtvrtém místě se ziskem 45 bodů. „Hráli jsme v pohodě, ale jako do každého zápasu jsme šli naplno, abychom ho vyhráli,“ prohlásil Herejt po utkání s Petrovicemi a popsal své dva góly: „Při prvním gólu mi Adam Větrovský nahrál podél obránců do běhu a popravdě ani nevím, jak jsem ho dal, byla to docela náhoda. Při druhém to už bylo ke konci zápasu, kdy přišel na hřiště náš žolík Jedla (Patrik Jedlička). Byla mela kolem soupeřova vápna, odrazilo se to ke mně, z velkého vápna jsem vystřelil a spadlo to tam.“

Protože s Dušníky se hrálo už v pátek, měli v Cerhovicích jasný plán. „Dokopnou plánujeme v pátek po zápase s Dušníkama u nás na hřišti,“ řekl Matěj Herejt. Dokopná byla navíc podpořená úspěšným výsledkem. Kanonýr vstřelil opět dvě branky, na konečného búra ho doplnili Filip a Adam Větrovští, k nim se přidal i Jaroslav Štěpnička.

Matěj Herejt nastřílel v soutěži nakonec 14 gólů, nejlepším střelcem týmu však byl nestárnoucí Roman Fulín, který se trefil hned dvaadvacetkrát. Kapitán Cerhovic skončil v tabulce střelců na třetím místě.

Branky: 17. Větrovský F., 21. a 58. Herejt, 48. Větrovský A., 75. Štěpnička - 67. a 87. PK Švagr.

Rozhodčí: Šefara, Týče, Beneš.

ŽK: Obleser (CER).

Diváci: 100.

Union Cerhovice: Křikava, Carván, Větrovský F. (46. Štěpnička), Knotek, Cibulka, Šmíd, Větrovský A., Kapoun (46. Jedlička), Herejt, Vintr (60. Fulín), Obleser.

