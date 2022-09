Na jaře se Chlumci zápas na Dobré nepovedl, v závěru inkasoval rozhodující branku, ale tentokrát se karta otočila. Přitom domácí zahráli proti posílenému sokovi kvalitní zápas. Brzy je poslal do vedení Popelka a pak sudí spravedlivě na obě strany zapískal pokutový kop za ruku. Ezeala i domácí Zelenka je proměnili, a tak Čechie zase vedla 2:1. „Pak jsme bohužel vyrobili první zbytečnou chybu, rohový kop vůbec neměl být. Z něj pak na bližší tyči volný hráč srovnal,“ zlobil se po Řehákově vyrovnání (48.) trenér Velké Dobré Marek Abrham. „Zápas v první půli se nevyvíjel dle našich představ, kde bylo z naší strany dost chyb hlavně v obrané fázi a byli jsme rádi, že prohráváme jen 2:1,“ přiznal šéf chlumeckého klubu Radek Vostárek.

Jeho tým pak dvakrát chyboval na půlicí čáře a tyhle ztráty hosté s kádrem plným zajímavých fotbalistů potrestal. Zelenka sice ještě snížil a chybělo dvacet minut do konce, ale Chlumec tentokrát zatáhl oponu a už Čechii k ničemu nepustil. „Ve druhé půli jsme začali hrát, hlavně více bojovat a podařilo se nám zápas otočit, kdy jsme mohli konečný výsledek i navýšit. Je vidět, že mužstvo má charakter a je schopno nepříznivý výsledek otočit v náš prospěch. Za druhý poločas mužstvo chválím. Rozhodla zkušenost našich hráčů,“ pochválil tým chlumecký tým Radek Vostárek.

V úplném závěru navíc domácí Andruchovič fauloval a byla to už druhá žlutá karta – musel tak předčasně do kabin. „První byla za řeči, přitom to hráčům neustále omíláme. Celkově je strašná škoda, že jsme proti kvalitním soupeři neuhráli nějaký bod. Hráli jsme dobře, ale nesmíme si dovolit takové chyby, jako občas děláme,“ dodal Marek Abrham.

Velká Dobrá – Chlumec 3:4 (2:1)

Branky: 18. Popelka, 28. z PK a 72. Zelenka - 20. Ezeala (PK), 48. Řehák, 60. Šedivý, 68. Dvořák.

Rozhodčí: Louda, Kuba, Hanáček.

ŽK: Andruchovič, Dejčmar – Řehák, Dvořák, Mařík, Ezeala.

ČK: 89. Andruchovič.

Diváci: 100.

SK Chlumec: Pokorný, Řehák, Žáček, Reiter, Nedvěd, Ezeala, Dvořák, Šedivý, Šípek (90. Bábíček), Ciprian (46. Mařík), Soukup (46. Dobiáš). Trenér: Zdeněk Staroba.