Na těžkém terénu se Kladnu B do poločasu dařilo. Co prošlo, to chytil výborný Cimrman a naopak hosté skórovali. Pospíšil si hezky narazil s Chvojkou a jeho nabídku uklízel Jančí z malého vápna do sítě. „V první půli Kladno hrálo jednoduše aktivně, gól padl po akci na jeden dotek až před prázdnou bránu,“ viděl dění na hřišti ještě z lavičky domácí David Soukup.