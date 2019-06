Berounsko – Na čele E skupiny I. B třídy došlo ke změně. Králův Dvůr B porazil doma vedoucí Rožmitál 1:0, čehož využil Chlumec, který po výhře 2:1 nad Dalekými Dušníky poskočil na první místo.

Do sestavy Chlumce se vrátil po několikazápasové absenci kapitán Jaromír Schreiber. „Hrál jsem po třech týdnech, když jsem marodil se zánětem plic a taky to tak vypadalo,“ usmíval se Schreiber, který dodal: „První krize přišla v osmé minutě, potom jsem se chytil a nějak to zvládal. V druhé půlce jsem po sprintu přes celé hřiště spálil loženou šanci a od té doby jsem odpadl úplně.“