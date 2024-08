„Chtěli jsme hrát jsme ze zabezpečené obrany, což se nám povedlo. Soupeř skoro nic neměl. Až v posledních deseti minutách. Hráli jsme zodpovědně,“ pochvaloval si jeden z hrdinů domácího týmu Václav Bláha. „Chlumec hrál v první půli účelně. Oba góly jsme mu darovali. Neměl moc vyložených šancí, ale byl hodně produktivní. My jsme neměli žádnou šanci. Maximálně jsme mohli pomýšlet na remízu. Domácí by museli hrát hodně špatně, aby nám darovali alespoň bod,“ přitakal hostující Hašek.

I proti Poříčí Chlumec potvrdil, že je v domácím prostředí extrémně silný. Už v 9. minutě po obrovské chybě Dumského otevřel skóre Bláha, když udělal gólmanovi kličku a poslal míč do prázdné brány. „Něco jsem odkopal, takže se mi povedl. Dostal jsem nalitý míč od beka, gólman proti mně vyběhl a jenom štěstí, že jsem zakončil takhle do prázdné brány. První gól jsme dali z chyby, pak jsme dali z další podobné akce a oni se trošku sesypali,“ uvedl Bláha, který prověřil Tlamichu ještě razantní ranou z úhlu, s níž si ale gólman Poříčí poradil.

Hosté se marně snažili dostat v úvodním dějství do šance, ale na pozorný Chlumec si zkrátka nepřišli. „Určitě jsme do utkání vstoupili blbě, laxně. Byli jsme pasivní, neběhali jsme. Chyběl nám pohyb, drajv, chuť. Nedokážu říct jednu věc, kterou jsme udělali dobře. Fakt slabý od nás. Když všichni stojíme, tak nemůžeme kombinovat ani v B třídě. Hřiště bylo dobře připravené, nakropené, posekané. Dal se tady hrát fotbal, ale my jsme toho nevyužili. Výkon byl hodně slabý, jeden z nejslabších co jsem v Poříčí,“ přiznal Hašek. On sám se snažil při občerstvovací pauze spoluhráče motivovat k lepšímu výkonu, ale marně.

Poříčí se navíc těžko smiřovalo i s metrem hlavního rozhodčího Nehasila. Zvlášť po faulu na Matouška na hranici velkého vápna se dožadovali faulu. Stejně jako v závěru prvního poločasu, kdy po jednom zákroku na Filipa pokračovali domácí ve hře a Čížek z toho vytěžil druhý gól.

Rozhodující rána utkání přišla hned po přestávce, kdy se po rohu na bližší tyč prosadil Řehák a v tu chvíli bylo jasno, že tři body zůstanou v Chlumci. Stejný hráč pak musel odstoupit kvůli vyhozenému ramenu za doprovodu záchranné služby. Po chybě Tlamichy přidal čtvrtý gól a svůj druhý v zápase Bláha. „Druhá půle bylo jenom o tom, že oni útočili a my jsme hráli na brejky,“ podotkl autor dvou branek domácího týmu.

Až od tohoto momentu začalo hrát také něco i Poříčí. Dvě rány Haška ale mířily doprostřed, kde stál připravený Šebek. Toho překonal až v závěru hrající trenér hostů Štork parádní nechytatelnou ranou a ukázal svým svěřencům, jak se mají dávat góly.

„Nejeli jsme sem s tím, že takhle prohrajeme, ale je to druhé kolo, hráli jsme venku. Určitě je blbost věšet teď hlavu. V neděli hrajeme doma s Tochovicemi, a když vyhrajeme, tak jsme zpátky a budeme mít ze tří zápasů šest bodů, což by bylo fajn,“ uvedl za hosty Filip Hašek.

Chlumec – Poříčí nad Sázavou 4:1 (2:0)

Branky: 10. a 73. Bláha, 44. Čížek, 49. Řehák – 90. Štork. Rozhodčí: Nehasil – Kurka, Kuba. Diváci: 80.

Chlumec: Šebek – Novák, Řehák (58. Nedvěd), Dvořák, Žáček, Čížek, Kilián (82. Beneš), Ezeala (77. Kindlmann), Junek (74. Soukup), Bláha (77. Bambousek), Ženíšek.

Poříčí nad Sázavou: Tlamicha – Baštýř (58. Radačovský), Pedro, Dumský (74. Štork), Filip, Procházka (46. Galuška), Matoušek, Verner (67. Sztánkovics), Z. Hašek, F. Hašek, Tlustý.