„Kdybychom hráli v jedenácti, tak bychom ho zvládli. Bohužel přišla chyba gólmana a nedalo se nic dělat. Tohle fotbal přináší,“ konstatoval trenér Chlumce Radek Vostárek. Do branky tak musel jeho syn David a podle otce, kouče a předsedy klubu si vedl parádně. „Chytil tři šance a podržel nás. Teď dostane šanci na Dobříši, a když si povede i tam dobře, tak bude chytat dál,“ uvedl Vostárek starší.

Po středečním zápase s Poříčím, které Chlumec deklasoval, byl tentokrát k vidění jiný zápas. Oslabení domácí čelili dlouhodobému dobývání vlastní branky. Soupeř z Rakovníka se ale trápí v koncovce, což se v důsledku podepsalo na konečném výsledku. Přitom šancí měl dost. Pavlík si hodil míč kolem obránce až na penaltu, ale mířil do brankáře, ten pak vychytal také Alexije po pěkném centru Brouma. Povedený byl rovněž volej Žďánského, jenže zamířil kousek vedle.

Po pauze se tlak Rakovníka zvyšoval, kluci pálili odkud to jen šlo, ale chlumeckou síť netrefili ani jednou, a tak domácí urvali bod, což je vzhledem ke dlouhatánskému oslabení odměna za jejich práci. „Hráli jsme 80 minut o desíti. Bod hodnotím, že pro nás byl víceméně vítězstvím. Jednak na nás dolehlo středeční těžké utkání, které na nás bylo znát. Nepodali jsme takový výkon jako s Poříčí,“ uvedl Vostárek.

„Vzhledem k průběhu zápasu si troufnu říci, že jsme měli vyhrát, ale jsme pokorní a bereme to jako cenný bod zvenku. Musíme uvážit, že před zápasem by na náš zisk asi nikdo moc nesázel. Zatím nás trápí produktivita, při tomhle bodovém systému by bylo lepší dvakrát prohrát a jednou vyhrát, než dvakrát remizovat,“ posteskl si rakovnický Jaroslav Hamouz.

Chlumec – Rakovník 0:0

Rozhodčí: Šmejkal – Benák, Bekešský. ŽK: 0:1. ČK: 1:0. Diváci: 120.

Chlumec: Šebek – Novák, Dvořák, Žáček, Čížek, Kilián, Ezeala, Junek (80. Bambousek), Bláha (84. Soukup), Ženíšek, Nedvěd.

Rakovník: Zach – J. Pavlík (70. Rýgl), Beneš, Šindler, Alexij (60. T. Pavlík) – Broum, Wajshajtl, Sklenka, Červený – Sabo (76. Ostaš), Žďánský.