Doksy sice začaly na trávníku Chlumce velmi dobře, držely míč, ale do šancí se dostávaly ztěžka. Naopak vzadu udělaly chyby, které domácí tým potrestal. Po půl hodině hry otevřel skóre Bláha z penalty za ruku Havelky. Těsně před koncem poločasu měl zase peška dříč Doležal. Jeho rozehrávku domácí zachytili a kanonýr Sirotek nezaváhal. Ve druhém poločase se navíc prosadil ještě Dobiáš a oslabené Doksy bez Sekaniny, Černého a Galbavého odjely domů bez bodu.

„Začátek jsme moc nechytli. Nakupili jsme hodně chyb. Pak jsme ale dali gól, do šatny druhý, a bylo rozhodnuto a utkání zvládli velmi dobře. Doksy neměly druhý poločas ani střelu na bránu. Utkání jsme opravdu kontrolovali. Soupeř mě fotbalově překvapil, protože jsem si myslel, že bude jednodušší,“ přiznal trenér domácího celku Erik Šlechta.

Komárov odčinil prohru z minulého kola a Katovicím nastřílel čtyři branky

Kouče hostů Martina Škváru štvaly i jiné věci než prohra. „Škoda úvodu, kdy kluci nastoupili ve velkém stylu a soupeře dlouho nepustili na naši půlku. Bohužel šance si nedovedli vytvořit a z prvního centru dáme ruku a prohráváme. Navíc těsně před půlí uděláme ještě větší chybu a je to 2:0. Druhý poločas se mi už herně tolik nelíbil, bylo to takové nijaké. Nelíbilo se mi vyloženě nepřátelské a nenávistné prostředí, jaké v Chlumci panuje. Taky nejsem beránek, ale něco je prostě za hranou. Vrcholem bylo, že o přestávce nakropili domácí jen tu polovinu hřiště, kde jsme se měli bránit, to jsem fakt ještě nikdy nezažil. Naopak třeba rozhodčí musím pochválit, pískali skvěle," řekl Martin Škvára.

Chlumec - Doksy 3:0 (2:0)

Branky: 31. Bláha (p), 44. Sirotek, 65. Dobiáš. Rozhodčí: Benák – Šmejkal, Bekešský. Diváků: 100.

Chlumec: Šebek – Řehák, Novák, Dvořák, Kindlmann (81. Bambousek), Bláha, Junek (87. Beneš), Žáček, Sirotek (69. Sirotek), Ezeata (73. Nedvěd), Dobiáš.

Doksy: Kieryk - Samek, Zimerman, Steckovič, Havelka (67. Škvára) - Doležal (46. Čampulka), Steinbach, Nesládek, Pešička - Mertlík (79. Kostka), Matějka (87. Fišer).