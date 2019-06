Chlumec – Hořovicko B 5:1 (3:0)

Branky: 15., 44. a 55. Šonka, 32. Veselý P., 49. Hovorka - 88. Jančí PK.

Rozhodčí: Zuskin, Holakovská, Braunšveig. ŽK: Ciprian M. (CHL). Diváků: 70.

Zatímco na podzim to byla v Hořovicích pořádná bitva, tentokrát se hrálo pohodové a pro domácí lehké utkání. „Ano, bylo to lehké utkání. Předčili jsme je hlavně počtem hráčů v poli. Přeci jenom v devíti lidech se hraje těžko. Respekt všem, co přijeli a nastoupili,“ vysekl poklonu hráčům béčka soupeře kapitán Chlumce Jaromír Schreiber. Za zmínku stojí hattrick Jakuba Šonky. Celek má na čele tabulky pětibodový náskok a hodně se přiblížil postupu do I. A třídy. Teď ale hraje v Loděnici, což nebude jednoduché. „To rozhodně nebude, jiný hrací čas, houževnatý a nepříjemný soupeř. Příprava bude klasická, jít brzo spát a večer žádné dovádění,“ směje se Schreiber. Duel v Loděnici se hraje v sobotu už od 10 hodin.

Zdice – Černolice 4:6 (1:3)

Branky: 27. Růžička P., 60. Koželuh, 65. Kabát, 87. Skála - 18. a 38. PK Kaláb, 31. a 53. Šilhavý, 68. Kocián, 85. Seidler.

Rozhodčí: Sandev, Laštovička, Hájek. ŽK: Melzer, Kabát, Růžička – Franěk, Ševr. Diváků: 100.

Domácí Olympii postihla hned na začátku komplikace, když Košťálka už ve 2. minutě střídal Skála. Hosté se dostali do vedení Kalábem a pak nastala na hřišti dokonalá přestřelka, ve které tahali za delší konec hostující hráči Černolic. Olympie tak na vedoucí Chlumec ztratila. Spravit chuť si Zdice mohou v neděli v Hořovicích, kde od 15 hodin nastoupí proti sestupujícímu béčku. To však nemusí prodat kůži lacino, vždyť na podzim ve Zdicích vyhrálo.

Králův Dvůr B – Daleké Dušníky 5:1 (1:1)

Branky: 41., 49. A 77. PK Dochtor, 54. Bican, 72. Vlasák - 3. Krása.

Rozhodčí: Poklop, Blatný, Nágl. ŽK: Švagr (DUŠ). Diváků: 80.

„Do zápasu jsme šli s cílem vyhrát další domácí utkání a přiblížit se medailovému umístění. Bohužel v prvním poločase jsme byli zaskočeni hrou Dalekých Dušníků, které rychlou kombinací a přesnými nahrávkami dělaly našemu mužstvu problémy,“ přiznal trenér domácích Adam Novák. Hosté šli do vedení velmi záhy. „Aktivita Dušníků se projevilo už ve třetí minutě, kdy hosté využili naší chyby. Potom se kluci začali pomalu probouzet a dostali jsme se do vyložených šancí i my, které jsme však neproměnili,“ řekl Novák. O vyrovnání se postaral ve 41. minutě. Petr Dochtor. „Navrátilec po zranění vstřelil naši první branku domácích a do kabin jsme šli za nerozhodného stavu 1:1. V kabině jsme si vyříkali všechny naše chyby a do druhého poločasu jsme vlétli úplně skvěle. Krásnou kombinací Bican - Dochtor zakončil s přehledem svou druhou branku Péťa. Další branku přidal po krásné nahrávce Honzy Svobody Jirka Bican a výsledek byl pro nás 3:1. Potom jsem sáhl ke střídání a do hry jsem postupně zapojil všechny dorostence z lavičky, kteří ukazují také svou sílu,“ uvedl kouč béčka Cábelíků.

V 72. minutě se ve vápně ukázal jako žolík první dorostenec Vlasák, který pohotovou střelou zakončil do sítě - 4:1. „O pár minut později byl ve vápně sražen další dorostenec, tentokrát Kryštov Hoch, byla nařízena penalta, které se chopil Petr Dochtor, suverén na pokutové kopy, a vsítil svou třetí branku utkání. Poté jsme již kontrolovali hru,“ popsal dění Novák, který dodal: „Za zmínku stojí, že jsme byli nuceni sáhnout od začátku do sestavy a musel nastoupit můj asistent Štěpán Vlček a moc nerozehraný Petr Dochtor. Moc musím pochválit mladé kluky, kteří svou bojovností ukazují, že budoucnost B mužstva a doufám i A mužstva, bude dobrá. Samozřejmě pochvalu si zaslouží všichni hráči na hřišti. Teď se musíme dobře připravit na hodně silného protivníka a tím bude na jejich hřišti tým Černolic. Pokud ale chceme pomýšlet na co nejlepší umístění, tak musíme zvládnout poslední tři zápasy sezony.“ Duel pátého se čtvrtým týmem tabulky se v Černolicích hraje v sobotu od 17 hodin.

Lety – Loděnice 2:4 (1:1)

Branky: 31. Chalupa, 52. Kratochvíl - 22. a 71. Herejt, 59. Křížek, 70. Jeřábek A.

Rozhodčí: Cílek, Pejša, Sandev. ŽK: Baubín – Hejna, Žižka R. Diváků: 85.

„Hodně komplikací předcházelo našemu startu v nedalekých Letech. Značný počet omluvenek z rozličných důvodů, současný start rezervy pár kilometrů proti proudu Berounky v Zadní Třebani a nakonec i pracovní povinnosti, které nedovolily účast hlavního trenéra Jardy Korby, způsobily značné obtíže se složením sestavy. Výsledkem byl start dvou dorostenců v základní sestavě, včetně patnáctiletého Zdeňka Žižky, na lavičce byli pouze omezeně použitelní Hrubý s Palečkem. A u kormidla v pozici hlavního trenéra čekala, nakonec velmi úspěšná, premiéra Zdeňka Hrubého,“ usmíval se po vítězném utkání vedoucí Loděnice Jiří Gall.

Ve 22. minutě se zelenobílí dočkali vedení. Únik Šolce zastavil domácí obránce jen za cenu faulu asi dvaadvacet metrů od branky a z nařízeného přímého kopu Herejt střelou podél zdi překvapil Sňozíka a umístil míč přesně k tyči - 0:1. Lety čekaly na vyrovnání necelých deset minut. Loděničtí obránci nedokázali poslat míč do bezpečí, který získal Jarolím, prostrčil jej na osamoceného Chalupu, který měl spoustu času i prostoru, aby v klidu udělal kličku Miškovi a poslal míč do prázdné branky - 1:1. Lety se pak dočkaly vedení z první příležitosti po přestávce. V 52. minutě po přetaženém rohovém kopu získal míč Jarolím, z loděnických hráčů si udělal slalomové tyčky a z ostrého úhlu poslal střílenou přihrávku podél branky, na kterou stačilo domácímu kapitánovi Kratochvílovi jen nastavit nohu - 2:1. Zelenobílé ale vedoucí branka nepoložila, naopak třemi brankami během dvanácti minut předvedli definitivní obrat. V 59. minutě loděničtí hráči udeřili po hezké kombinaci, když potáhl míč po levé straně Hejna, aby jej následně předal Herejtovi, který zpětnou přihrávkou našel na desítce nabíhajícího Křížka, který tvrdou střelou k levé tyči prostřelil Sňozíka - 2:2. V 66. minutě se už loděničtí hráči ujali vedení, když centr z levé strany propadl klubkem hráčů až na zadní tyč, kde se nejrychleji zorientoval Adam Jeřábek a z několika metrů pověsil míč pod břevno domácí branky - 2:3. A 71. minuta přinesla uklidnění v zelenobílém táboře. V pokutovém území prostrčil míč Křížek na Herejta, který měl také dost času a prostoru, aby po zemi prostřelil Sňozíka - 2:4. V 86. minutě se pokusil zaskočit Mišku z dálky Chalupa, jeho lob zastavilo břevno. V 88. minutě zahrál Šolc přímý kop a po hlavičce Křížka zazvonila levá tyč domácí branky. „Přivezli jsme všechny body ze hřiště, kde jsme v předchozích dvou ročnících utrpěli dvě porážky při skóre 0:7. A to je nejlepší pozvánka na příští utkání, kdy přivítáme v okresním derby vedoucí celek tabulky Chlumec,“ těší se Jiří Gall.