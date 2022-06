Skalp vedoucího celku je vždy lákavý. „Těšili jsme se na ně, se Spartakem je to vždycky kvalitní zápas, hrají hodně fotbalově a to my taky. Chtěli jsme je porazit, věděli jsme, že na ně máme,“ tvrdil odhodlaně chlumecký kanonýr Matěj Krejča.

Sám po více než dvaceti minutách otevřel skóre. „Dostal jsem skvělou přihrávku za soupeřovu obranu, šel jsem sám, udělal kličku přes dva obránce a potom jsem trefil tyč. Gólman to vyrazil nad sebe, David Soukup to hlavičkou dal za sebe, kde jsem čekal a střílel z první,“ popsal branku.

Vedení možná některé diváky překvapilo, hosté byli přece jen mírným favoritem a šlo jim o postup. „O přestávce trenér chtěl, abychom vydrželi prvních patnáct minut jejich tlak, my nechybovali, abychom se neotvírali a hráli víc obranu,“ prozradil taktiku do druhé půle Krejča.

Očekávaný tlak Spartak se dostavil. Nejprve Češka těsně minul branku Pokorného, poté gólman Chlumce chytil i pokus Voříška. Vyrovnat mohli hosté čtyři minuty po obrátce, po rohu Pilíka a centru Slepičky přestřelil z malého vápna Vošmik. Hned vzápětí však udeřil podruhé domácí střelec. „David Soukup šel do výskoku s obráncem, který měl zhruba o třicet centimetrů víc než on,“ usmíval se Krejča, který dodal: „Ten souboj David vyhrál a prodloužil mi to za sebe do běhu, já šel sám na bránu, pak už jsem jen dělal, co se po mě chce.“

Chlumec vedl o dvě branky, ale příbramští fotbalisté se nevzdávali. „Měli šance, akorát je nedokázali proměnit, naštěstí moc nezapojovali do hry Míru Slepičku, který jim tvoří hru. Ten frajer je fakt neskutečný, je mu čtyřicet let a je to nejlepší hráč soutěže. Všechna čest jemu,“ vysekl poklonu protihráči Matěj Krejča, který se do zápisu zapsal kromě branek i červenou kartou: „Rozhodčí to viděl nějak, všichni ostatní taky nějak. Ale rozhodčí má nejvyšší slovo, to je třeba respektovat. Ten kluk z toho Spartaku to strašně přihrál, byl to souboj rameno na rameno a on začal brečet, že jsem ho trefil do hlavy.“

V závěru ještě domácí Pokorný pokryl i pokus Prokeše, navíc v nastaveném čase dal třetí chlumeckou branku střídající Jakub Nejedlý. Svojí střelu umístil přesně k pravé tyči branky hostů.

Chlumec porazil lídra tabulky o tři góly. „Oslava samozřejmě proběhla, ale my jsme věděli, že na ně máme,“ jásal Matěj Krejča. Spartak však nemusel smutnit, protože prohra Nelahozevsi v Novém Strašecí znamenala návrat příbramského celku do krajského přeboru po třech letech.

Branky: 23. a 50. Krejča, 90. Nejedlý.

Rozhodčí: Louda, Stejskal, Lambev.

ŽK: Durdil, Soukup, Krejča, Šedivý – Vošmik, Holan.

ČK: 76. Krejča – 83. Vošmik.

Diváci: 100.

SK Chlumec: Pokorný, Reiter, Bábíček, Šedivý, Řehák, Ciprian, Durdil, Soukup, Nedvěd, Ezeala, Krejča (střídal Nejedlý).

#facr-tabulka|11372 #