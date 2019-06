Na opačném pólu tabulky vede stále Chlumec, když využil další zaváhání Rožmitálu, jez podlehl doma Novému Knínu 2:3. Chlumec čekal těžký úkol, bodovat v Černolicích, kde nakonec vyhrál těsně 2:1

O půli to bylo v Černolicích bez branek. „Řekl bych, že více ze hry měli domácí, měli několik tutových šancí, které nedokázali proměnit,“ přiznal kapitán Chlumce Jaromír Schreiber. Domácím chyběli exligisté Louška, Stracený a Podlešák. „Nedokážu posoudit, jestli to byla pro nás výhoda. I tak předvedly Černolice velice kvalitní výkon, byl to nejsilnější soupeř, s kterým jsme hráli,“ vysekl poklonu Schreiber.

Na úvodní gól Černolic, který vstřelil v 68. minutě Aleš Macela, dokázali hosté Jakubem Trckou (78.) a Zdeňkem Půčkem (83.). „Inkasovali jsme po ztrátě na vlastní polovině, kdy z místa penalty hlavou skóroval hráč domácích. Náš první gól padl po perfektním průniku po pravé straně a do prázdné doklepával Trcka. Druhý gól padl po chybě, kdy dozadu pod tlakem přihrál hráč domácích a míče se zmocnil Puček, který se poté nemýlil,“ popsal branky kapitán Chlumce. Jeho celek má dvoubodový náskok na čele na Zdice. „Určitě to bude boj až do konce, ve hře je ještě dost bodů a vše je otevřené,“ myslí si Jaromír Schreiber.

Zdická Olympie svedla těžký, ale vítězný duel v Dalekých Dušníkách, kde vyhrála 4:3. Na úvodní gól domácí Pavlíka odpověděl vyrovnáním ve 22. minutě Tomáš Koželuh. „Můj gól padl po krásné individuální akci mého spoluhráče Michala Myšky po lajně, kdy mi to přihrál na malé vápno a já už jen zakončoval do prázdné brány,“ usmíval se úspěšný střelec. Do poločasu navýšil pro Zdice Petr Flaks (33.) a když si dal po obrátce domácí Kobík vlastní gól, zdálo se být rozhodnuto. Jenže domácí dokázali vyrovnat brankami Krásy (71.) a Pavlíka (85.) a vyrovnat na 3:3.

„Zápas byl velice bojovný, na obou týmech bylo vidět, že chtějí vyhrát, ale postupně začaly ubývat síly a kupily se chyby, které oba týmy využívaly,“ postřehl Koželuh. V závěru ale vypukla velká radost ve zdickém táboře, když v 90. minutě skóroval střídající Josef Trkovský. „Poslední gól padl po rohu, kdy se míč poodrážel až k Pepovi a ten to trefil k tyči. Samozřejmě jsme na něj v té euforii všichni naskákali,“ popsal radost z vítězného gólu Tomáš Koželuh.