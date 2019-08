Zatímco v nedalekých Hostomicích fotbal živoří, v Chlumci jde nahoru. Klub z vesnice na úpatí Brd se dočkal prvního postupu do I. A třídy.

Fotbalová I. B třída: Rudná - Chlumec 0:4. | Foto: DENÍK/Jan Bežó

„Je to nejvyšší soutěž, co se tu kdy hrála,“ přidává kapitán týmu Jaromír Schreiber. Však také oslavy byly pěkné, přičemž se ke slovu dostala Chlumecká kapela. „Oslavy proběhly v klidu. Myslím, že Chlumeckou kapelu vymyslel Petr Veselý mladší a je to parta kolem chlumeckého fotbalu a nejenom kolem něj. Scházíme se hlavně na baru, kde utužujeme naše vztahy a ladíme formu,“ směje se Schreiber.