Hořovice lídra divize nezaskočily, v Plzni padly s Petřínem 0:3

„První poločas nám nevyšel a nebyli jsme v zápase. Do ofenzivy to nebylo špatné, ale góly jsme nedali. Za to do obrany to bylo špatné a tři góly za poločas je moc. Chtěl jsem kluky o poločase uklidnit a nakopnout. Ať si věří, že utkání zvládnou v pohodě otočit, ale musel se zlepšit přístup a zapnout na jiný převod,“ řekl trenér Chlumce.

Domácí po přestávce skutečně přeřadili na vyšší rychlostní stupeň a začali otáčet skóre. V rozmezí šesti minut smazali manko Bláha se Sirotkem a velkolepý obrat dokonal v závěru zápasu Čížek ve chvíli, kdy hosté hráli už o deseti.

„Vše kluci splnili do posledního puntíku. Zvládlo se otočit skóre z 1:3 na 4:3 a za to patří hráčům gratulace a poděkování. Ukázala se síla týmu. Příště ale budeme všichni raději, když začneme takhle hrát od začátku,“ uvedl Šlechta. Chlumec tak s vypětím všech sil udržel vítěznou sérii na vlastním hřišti a zároveň se mu podařilo přeskočit Sedlčany.

Chlumec – Průhonice 4:3 (1:3)

Branky: 21. a 53. Bláha, 59. Sirotek, 82. Čížek – 17. a 26. Štěpnička, 18. Medek. ŽK: 1:4. ČK: 0:1. Rozhodčí: Pejša – Laštovička, Sandev. Diváci: 80.

Chlumec: Vostárek (46. Šebek) – Řehák, Novák, Dvořák, Kindlmann (46. Bambousek), Bláha, Junek (79. Soukup), Žáček, Sirotek, Ezeala (83. Nedvěd), Dobiáš (46. Čížek).