Klecany byly v tabulce po podzimu třetí před čtvrtým Chlumcem. O to větší motivace to pro domácí byla. „Samozřejmě jsme byli nahecovaní a chtěli jsme jim vrátit porážku z podzimu. Kluci před

zápasem dostali tři úkoly: výhra, výhra o čtyři branky minimálně a vzadu hrát na nulu. První dva úkoly splnili a třetí úkol bohužel ne, kdy naší nevynucenou chybou jsme soupeři pomohli ke skórování, škoda,“ řekl chlumecký Radek Vostárek.

Jeho tým vrzy vedl 3:0, když v 15. minutě se trefil Ezeala, po dvou minutách se přidal Reiter Daniel a v 23. minutě skóroval Šedivý. Dalo by se říci, že po dvaceti minutách bylo rozhodnuto.

„Jenže my jsme na ně vůbec nevlétli, prvních dvanáct jsme hráli ustrašeně, zataženě, hráči vůbec neplnili co jsme si řekli v kabině. Museli jsme z lavičky trochu zvýšit hlas. Po naší trenérské intervenci se hra začala vyvíjet v náš prospěch, kdy jsme začali aktivně napadat jejich rozehrávku v hloubi pole a dokázali jsme to vyjádřit i střelecky,“ netajil se Vostárek.

„První branka, kterou vstřelil Erik Ezeala a tím se krásně uvedl nám i divákům, padla po rohu, kdy Erik halvolejem prostřelil gólmana. Druhá branka padla zase po rozehraném rohu nakrátko, kdy Dany Reiter prošel ze strany pokutového území na roh malého vápna a prostřelil gólmana. Třetí branka padla po nádherné kombinaci Davida Soukupa a Lukáše Šedivého, kdy došlo k vyšachování celé obrany včetně gólmana a Lukáš už střílel do prázdné branky, to byl nádherný fotbalový moment. Čtvrtá branka padla po průniku ze strany, kdy Dominik Nedvěd dostal nádherný balón za obranu a nedal šanci gólmanovi. Pátá branka Matěje Krejči padla po skrumáži v pokutovém území soupeře,“ popsal hned všech pět gólů Chlumce Vostárek.

Hned po přestávce přišel čtvrtý domácí gól. „Byl uklidňující, vzhledem k tomu, že jsme potřebovali vyhrát o čtyři branky. Bohužel po této brance, která naše hráče uspokojila, jsme nepochopitelně přenechali iniciativu soupeři, který si vytvořil několik zajímavých příležitostí, které buď neřešil dobře nebo zakročil náš brankář. Z toho se musíme poučit do budoucna, kdyby se nám tato lehkovážnost nemusela vyplatit,“ má jasno chlumecký šéf.

Chlumec předvedl ve vítězném zápase několik nových posil. „Posily se uvedly na výbornou. David Pokorný v brance dobře dirigoval obranu a je pro naši rozehrávku velmi důležitý faktor. Nazy Bogatkin zaskakoval na stoperu za zraněného Davida Vostárka a zvládl to velmi dobře. Erik Ezeala dal první branku zápasu a připravil pátou branku. David Soukup asistencí se podílel na velmi krásné třetí brance a Dominik Nedvěd, který k nám přišel právě z Klecan, vstřelil čtvrtou branku. Za mně velká spokojenost a jenom doufám, že na to navážeme v zápase v Nelahozevsi , kde nás nečeká nic lehkého,“ dodal Radek Vostárek.

Branky: 15. Ezeala, 17. Reiter, 23. Šedivý, 49. Nedvěd, 73. Krejča - 70. Průcha.

Rozhodčí: Brožek, Jeřábek, Laštovička.

ŽK: 2:1.

Diváci: 80.

SK Chlumec: Pokorný, Bábíček, Durdil, Reiter, Bogatkin, Šedivý, Řehák, Šifra (46. Nedvěd), Soukup, Ezeala, Krejča (77. Turický).