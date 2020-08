Nástup do utkání v Prčici měli fotbalisté Chlumce skvělý, když na konci první čtvrthodiny vedli o dva góly. „Vstup do zápasu z naší strany byl velmi dobrý. První branku vstřelil v šesté minutě hlavou po rohu Jakuba Šifry David Vostárek. Druhou branku vstřelil po nádherné průnikové přihrávce Marka Půčka za obranu David Červený, který prostřelil domácího gólmana z brejku,“ popsal radostné okamžiky trenér Chlumce Radek Vostárek.

Hostům se dařilo a dva góly jim daly jistotu. „Soupeře jsme nedrtili, hráli jsme ze zabezpečené obrany a snažili se o rychlé brejky. Branky jsme si vypracovali. Tu z rohu jsme ve čtvrtek trénovali. Za to jsem rád, že nám to vyšlo. V průběhu zápasu jsme si vypracovali ještě tři vyložené šance, které jsme bohužel neproměnili a ještě nastřelili tyčku střelou z dálky. Soupeř si vypracoval jednu vyloženou šanci ve druhém poločase, se kterou si Michal Peták poradil,“ uvedl kouč hostů.

Chlumec zaznamenal ve svém středu několik změn oproti poslední sezoně a jeho příznivci byli zvědavi na výkon nových tváří. „V kádru nastaly dosti výrazné změny, protože již na jaře jsme měli určité náznaky o odchodu některých našich bývalých hráčů, tak jsme na to museli zareagovat. Posily se nám povedly a hned šest nových hráčů se dostalo do základní sestavy. A dva z nich se dokonce podíleli na druhé nádherné brance. Jsme rádi, že se všichni stali oporami týmu a to jak na hřišti, tak v kabině,“ podotkl Vostárek.

Chlumečtí si při vedení 2:0 žádné velké komplikace nepřipouštěli a utkání v pohodě dovedli za třemi body. „Do Sedlce jsme si jeli neskromně pro tři body. Soupeř byl ale houževnatý a dosti nepříjemný svými nakopávanými balóny. O to si dost ceníme, že jsme úkol splnili a k tomu přidali vzadu nulu. Na začátek sezony je výhra v prvním zápase venku vždy vzpruhou do dalších bojů. Nic jsme neoslavovali, protože na oslavy je ještě brzy a chceme zůstat nohama na zemi. Plně se soustředíme na sobotní domácí zápas proti Nelahozevsi, na který zveme všechny naše fanoušky,“ láká chlumecký lodivod na duel, který se hraje od 17 hodin.

Obrat v neprospěch Olympie řídil Obradovič

Libušín doma dostal od Zdic rychlé dvě branky a nedal penaltu, ale stihl zápas otočit na konečných 4:2. Hvězdou zápasu byl Nikodin Obradovič. Bosňan, který před rokem opustil Libušín a šel do řad největšího rivala Hřebče, aby se teď vrátil dvěma vstřelenými góly. Přitom hrál až ve druhé části.

V úvodu ale vládli hosté. Chytře si počkali na minely v rozehrávce Baníku a umně je trestali. Brzy vedli zásahy Jiřího Krůty a Pavla Růžičky 2:0, a když přežili i pokutový kop, který gólman Patrik Melzer skvěle chytil Müllerovi, cítili se dál komfortně. Jenže v závěru půle Veselého nákop Abrham skvěle poslal na Kaválka a ten neměl problém se snížením.

Po obrátce Libušín duel otočil standardkami. Nejprve vyrovnával hlavou obránce Portužák a stejným způsobem si vedl o chvíli později Obradovič. Bosňan pak duel zakončil po akci Fujdiara, když nezpanikařil, vykoupal beka i brankáře a pohodově zavěsil.

Sedlec/Prčice – Chlumec 0:2 (0:2)

Branky: 6. Vostárek D., 14. Červený. Rozhodčí: Pudil, Šmejkal, Poklop. ŽK: Kabíček J., Kaňka, Prchlík, Kabíček T. – Udut, Šifra, Šonka, Trcka, Kichuk. Diváků: 220.

SK Chlumec: Peták, Puka, Šifra, Udut, Vostárek D. (58. Kichuk), Půček, Yash (75. Špicl), Červený, Hošťálek (46. Slabihoudek), Šonka, Bábíček.

Libušín – Zdice 4:2 (1:2)

Branky: 37. Kaválek, 54. Portužák, 69. a 84. Obradovič - 10. Růžička, 30. Krůta. Rozhodčí: Budil, Nerad, Brýl. ŽK: Abrham, Portužák – Melzer, Rigo, Froněk, Ježek, Koželuh. Diváků: 80.

FK Olympie Zdice: Melzer, Ježek, Trkovský, Kabát (69. Vávra), Froněk, Rigo, Koželuh, Pech, Růžička P., Krůta, Růžička D. (64. Svoboda T.).