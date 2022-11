Nejprve vás čekal domácí duel o první flek s Vestcem. Jak jste se na něj připravovali?

Na zápas s Vestcem byla příprava jako na každý jiný zápas. Akorát jsme hráče upozorňovali na přednosti soupeře, a to hlavně jak bránit Kaloda, s ním si poradil s bravurou Dany Reiter. Dále hráči měli být produktivní při šancích, které si vytvoří, což se také povedlo.

Bylo to hodně vyrovnané nebo jste měli víc ze hry?

V prvním poločase jsme si vypracovali čtyři vyložené šance a dvě z nich se nám podařilo proměnit. Tam si myslím, že jsme byli lepším mužstvem. Ve druhém poločase jsme se stáhli, soupeř zjednodušil hru nakopávanými balóny na Kaloda a tam byl lepší Vestec. My jsme si ještě ve druhém poločase vytvořili dvě vyložené brankové situaci z brejku do otevřené obrany, při jedné hostující stoper odkopával balón z brankové čáry. Soupeř měl šance hlavně při rozích a nebo při závarech, kdy se nám dařilo blokovat střely nebo to pochytal David Pokorný.

Co především rozhodlo o výhře nad Vestcem?

Proměňování šancí a výborná forma našeho brankáře Davida Pokorného. Za mně je jasně David Pokorný nejlepším gólmanem soutěže. Hráči šli do utkání s obrovským nasazením a byli si vědomi důležitosti utkání. Bojovností to utkání zvládli na těžkém terénu.

Narušilo odložení duelu v Klecanech nějak přípravný systém?

Vůbec, pouze naše zbytečná cesta do Klecan, když zápas byl odložen a to správně, protože osmdesát procent hřiště bylo pod vodou. A stále pršelo. Že jsme tam pak jeli znova ve čtvrtek ve svátek, to nám nevadilo, zvlášť po zvládnutém zápase s Vestcem.

V utkání se zaskvěl čtyřmi góly Ondra Šípek. Který z gólů byl nejdůležitější a který nejhezčí?

Každá branka byla důležitá pro pohodu. Ondra je pro nás dost důležitým hráčem a také to potvrzuje v každém zápase buď střelecky nebo asistencemi. V Klecanech to potvrdil střelecky. Nejhezčí byl asi ten šestý, kdy z velkého vápna přeloboval brankáře domácích, který vyběhl proti němu.

Kdy jste vlastně měli dokopnou a jaká byla nálada?

Dokopnou jsme měli už po Vestci a nálada byla vynikající. Dost jsme si to užili a hlavně zapili. Budeme mít ještě před Vánoci v Praze posezení s hráči, vedením klubu a sponzory.