Do utkání obě mužstva vstoupila ve vysokém tempu, hrálo se nahoru dolů ale převážně jen po vápna. Výjimkou byla hlavička Kapka po krásném centru F. Skoupého. Ruce fanoušků Mšece už byla nahoře, avšak reflexivně zasáhl brankář Dreksler. Jenže právě on pak chyboval u první branky. Uniknuvšího Kapka totiž výborně vytlačil do úhlu, ale pak ho nesmyslně podrazil a Neužil z penalty skóroval, byť Dreksler vystihl stranu a málem pokus vytěsnil.