Pro Chlumec to bylo první mistrovské utkání doma po dlouhé době. „Nic speciálního jsme ale nepřipravovali. Jsme rádi, že i přes nevlídné počasí se přišlo podívat na utkání dost fanoušků. Za což bych jim chtěl poděkovat,“ řekl chlumecký kouč.

Jako první skórovali hosté už v 10. minutě. „Byla to ztráta balónu na půli hřiště a soupeř nás potrestal rychlým brejkem do otevřené obrany,“ popsal gól hostů Vostárek, který dodal: „Samozřejmě nás to zaskočilo a trvalo nám to na můj vkus dost dlouho, než jsme se z toho vzpamatovali. Konkrétně od třicáté minuty jsme byli více na balónu, k čemuž dopomohlo střídání útočníků.“

Dvě minuty před přestávkou se chlumečtí diváci zaradovali po brance Červeného. „Získali jsme balón při presinku, konkrétně Markem Půčkem na soupeřově polovině, který míč posunul do křídla na bratra Zdeňka a ten našel ve vápně Vláďu Yashe. Ten sklepnul patičkou pod sebe balón na Davida Červeného, jenž z první prostřelil soupeřova brankáře. Nádherný fotbalový moment,“ radoval se trenér domácích.

Ve druhém poločase už diváci další gól neviděli. „Ve zbytku zápasu jsme si již žádnou vyloženou šanci nevytvořili. Ve finální fázi nám buď uskočil balón nebo jsme doplatili na špatný první dotek. Soupeř si vytvořil jednu tutovou šanci v druhém poločase, kdy útočník soupeře postupoval ze strany na našeho gólmana Davida Špicla, který nás podržel, a to nejenom v tomto okamžiku,“ pochválil gólmana Vostárek.

Penaltový rozstřel vyzněl 5:4 pro domácí celek. „Do rozstřelu jsme šli s tím, že se pokusíme urvat druhý bod. Což se podařilo i díky Špiclovi, který jednu střelu soupeře chytil a sám proměnil třetí pokutový kop. Za což jsem hrozně rád, že při premiéře v I.A třídě David celkově nezklamal a patřil mezi hlavní strůjce vítězství. Celkově jsme proměnili všech pět střel, když vítěznou penaltu proměnil kapitán mužstva Aleš Bábíček. Zase se nám osvědčilo, že se snažíme na konci tréninku pilovat penalty,“ pousmál se trenér vítězného celku.

Při zisku pěti bodů by se dalo říci, že Chlumec pojede k zápasu třetího kola do Doksů v roli favorita. „Určitě ne! Už jsme tam hráli minulý rok a víme, co nás asi může čekat. Horší je, že nás trápí zdravotní stav našich klíčových hráčů,“ dodal Radek Vostárek.

Chlumec – Nelahozeves 1:1 (1:1) PK 5:4

Branky: 43. Červený - 10. Kulhánek. Rozhodčí: Stránský, Hes, Vyhnal. ŽK: Slabihoudek, Yash, Hošťálek – Vorel. Diváků: 60.

SK Chlumec: Špicl D., Udut (87. Frajer), Puka, Šifra (81. Zieris), Bábíček, Červený, Hošťálek, Půček M., Slabihoudek, Pogorilij (28. Půček Z.), Yash (87. Trcka). Trenér: Vostárek.